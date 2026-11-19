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सीएसआर के तहत वित्तीय सहायता देने का दिया आश्वासन

संवाद न्यूज एजेंसी

सांगला (किन्नौर)।

एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय निचार में छात्रावास, खेल मैदान और सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाया जाएगा। उपायुक्त किन्नौर सोनाक्षी सिंह तोमर ने विद्यालय में चल रहे विकास और निर्माणाधीन कार्यों की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। बैठक में जनजातीय विद्यार्थियों के लिए छात्रावास निर्माण, खेल मैदान को समतल करने, सुरक्षा दीवार बनाने, मल निकासी परियोजना और मानसून के दौरान जल निकासी की उचित व्यवस्था करने पर चर्चा हुई। उपायुक्त ने कहा कि विद्यार्थियों की सुरक्षा और सुविधाओं को प्राथमिकता देते हुए सभी कार्य समयबद्ध तरीके से पूरे किए जाएं। साथ ही विभिन्न वित्तीय योजनाओं के समन्वय से बजट का बेहतर उपयोग सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने विद्यालय में शिक्षा और आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने के लिए कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के तहत वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने का आश्वासन भी दिया। उन्होंने कहा कि इससे जनजातीय क्षेत्रों के विद्यार्थियों को घर के नजदीक बेहतर शिक्षा सुविधाएं मिल सकेंगी। बैठक का संचालन विद्यालय की प्रधानाचार्य गीतांजलि भूषण ने किया। उन्होंने विद्यालय में संचालित गतिविधियों और आवश्यकताओं की जानकारी दी। इस अवसर पर एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना के अधिकारी घनश्याम दास शर्मा, उच्चतर शिक्षा विभाग के उपनिदेशक कुलदीप सिंह डोगरा, लोक निर्माण विभाग भावानगर के अधिशासी अभियंता प्रमोद नेगी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे।