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. अगले शैक्षणिक सत्र से एनसीईआरटी की किताबें लागू करने और गैर शैक्षणिक गतिविधियां कम करने की उठी मांग

. अभिभावकाें से विद्यार्थियाें के समग्र विकास के लिए जागरूक होने का किया आह्वान

संवाद न्यूज एजेंसी

रामपुर बुशहर।

पदम छात्र स्कूल रामपुर को सीबीएसई का दर्जा मिलने के बावजूद विद्यार्थियों को जरूरी सुविधाएं उपलब्ध करवाने और विषयवार शैक्षणिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने की चुनौतियां बनी हुई हैं। शुक्रवार को स्कूल सभागार में आयोजित अभिभावक जागरूकता कार्यक्रम एवं स्कूल प्रबंधन समिति (एसएमसी) की बैठक में शैक्षणिक व्यवस्था, मूलभूत सुविधाओं और विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान अभिभावकों और शिक्षकों ने शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए अपने सुझाव भी रखे। बैठक की अध्यक्षता एसएमसी अध्यक्ष शेष राम शर्मा ने की जबकि प्रधानाचार्य पुष्पानंद गुप्ता विशेष रूप से उपस्थित रहे। बैठक में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रभावी क्रियान्वयन, सीबीएसई प्रणाली को पूरी तरह लागू करने, एनसीईआरटी की किताबें शुरू करने और स्कूल में गैर शैक्षणिक गतिविधियों को सीमित करने जैसे मुद्दे प्रमुखता से उठाए गए। एसएमसी अध्यक्ष शेष राम शर्मा ने कहा कि स्कूल में अभी भी करीब 40 प्रतिशत कमियां हैं, जिन्हें दूर करने के लिए शिक्षकों और अभिभावकों को मिलकर प्रयास करने होंगे। उन्होंने कहा कि बीता शैक्षणिक वर्ष सीबीएसई के नाम पर ही निकल गया, लेकिन अगले शैक्षणिक सत्र में ऐसी स्थिति नहीं रहनी चाहिए। सीबीएसई का दर्जा मिलने के साथ ही इससे जुड़ी शैक्षणिक सुविधाओं और व्यवस्थाओं को भी मजबूत करना जरूरी है। उन्होंने अभिभावकों से अगले सत्र से एनसीईआरटी की किताबें लागू करवाने में सहयोग देने की अपील की। बैठक में स्कूल परिसर में लगातार आयोजित हो रही गैर शैक्षणिक गतिविधियों का मुद्दा भी प्रमुखता से उठा। वक्ताओं ने कहा कि कार्यदिवसों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होने से विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित होती है। इस संबंध में एसडीएम रामपुर को प्रस्ताव सौंपा गया है। साथ ही उपायुक्त शिमला से भी मांग की गई है कि ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन अवकाश के दिनों में करवाया जाए। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए पढ़ाई का पर्याप्त समय मिलना जरूरी है। यदि हर महीने एक दिन भी पढ़ाई प्रभावित होती है तो सालभर में 12 दिन का नुकसान होता है। इसके अलावा स्कूल में पर्याप्त शौचालयों की व्यवस्था न होने के कारण छात्राओं को पेश आ रही परेशानियों का मुद्दा भी उठाया गया। इस संबंध में प्रधानाचार्य के माध्यम से शिक्षा विभाग को पत्र भेजा गया है। वहीं, स्कूल परिसर में खतरनाक हो चुके पेड़ों को हटाने के लिए डीएफओ रामपुर को भी अवगत करवाया गया है लेकिन अभी तक इस दिशा में कार्रवाई नहीं हो पाई है। बैठक में इन सभी समस्याओं का जल्द समाधान करने की मांग की गई, ताकि विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक माहौल के साथ जरूरी मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध हो सकें। इस मौके पर उप प्रधानाचार्य संतोष कुमार, त्रिलोक शर्मा, अशोक मेहता और तिलक राज शर्मा सहित अन्य उपस्थित रहे।