विज्ञापन



मरीजों को अस्पताल पहुंचाने के लिए ठेकेदार को वाहन उपलब्ध करवाने के निर्देश

संवाद न्यूज एजेंसी

निरमंड (कुल्लू)। निरमंड में सड़क के निर्माण कार्य के चलते ब्लॉक कैंची से तहसील कार्यालय की ओर जाने वाली संपर्क सड़क पर 2 दिसंबर तक वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी। इस संबंध में निरमंड के एसडीएम जगदीप सिंह राठौर ने शुक्रवार को आदेश जारी किया है। जारी आदेश के अनुसार लोक निर्माण विभाग निरमंड के सहायक अभियंता ने सड़क पर निर्माण कार्य के चलते वाहनों की आवाजाही बंद करने का आग्रह किया था। इसके बाद आम जनता की सुरक्षा और निर्माण कार्य को सुचारु रूप से पूरा करने के उद्देश्य से एसडीएम ने ब्लॉक कैंची से तहसील कार्यालय तक वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित कर दी है। यह प्रतिबंध 27 नवंबर से 2 दिसंबर तक प्रभावी रहेगा। एसडीएम ने निरमंड थाना प्रभारी को यातायात व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। वहीं, लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता को निर्माण कार्य शीघ्र पूरा करने और कार्यस्थल पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने को कहा गया है। इसके लिए बैरिकेडिंग, चेतावनी संकेतक और यातायात परिवर्तन संबंधी सूचना बोर्ड लगाने के निर्देश भी दिए गए हैं। आदेशों में मरीजों की सुविधा का विशेष ध्यान रखा गया है। यदि निर्माण कार्य के दौरान किसी मरीज को अस्पताल पहुंचाने की आवश्यकता पड़ती है तो संबंधित ठेकेदार को वाहन उपलब्ध करवाना होगा, ताकि आपातकालीन स्थिति में मरीज को समय पर अस्पताल पहुंचाया जा सके। एसडीएम जगदीप सिंह राठौर ने कहा कि सभी संबंधित विभाग आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करें। वहीं उन्होंने लोगों से अपील की है कि निर्धारित अवधि के दौरान इस मार्ग पर आवाजाही बंद रहने के मद्देनजर वैकल्पिक मार्ग और यातायात व्यवस्था को ध्यान में रखकर अपनी यात्रा की योजना बनाएं।