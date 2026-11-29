Rampur Bushahar News: संवरेगी कोफर बाहली झील, रोजगार को लगेंगे पंख
शिमला ब्यूरो
Updated Sun, 29 Nov 2026 11:36 PM IST
Updated Sun, 29 Nov 2026 11:36 PM IST
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विकास की बात
रामपुर में पर्यटन विकास पर 18 लाख रुपये खर्च करेगा वन विभाग, नरैण में बनेगा हॉबिट हाउस
. सराहन, ननखड़ी, बाहली और रामपुर के युवाओं को मिलेगा नेचर गाइड का प्रशिक्षण
. सर्कल स्तरीय इको टूरिज्म सोसायटी ने विभिन्न प्रस्तावों को दी मंजूरी
सुभाष सेन
रामपुर बुशहर। रामपुर उपमंडल में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वन विभाग ने विशेष कार्ययोजना तैयार की है। इसके तहत पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण कोफर बाहली झील का साैंदर्यीकरण किया जाएगा, जबकि नरैण में हॉबिट हाउस का निर्माण होगा। इसके अलावा क्षेत्र के वन विश्राम गृहों को संवारने के साथ स्थानीय युवाओं को नेचर गाइड का प्रशिक्षण देकर रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए जाएंगे। इन पर्यटन विकास कार्यों पर वन विभाग करीब 18 लाख रुपये खर्च करेगा। हाल ही में हुई वृत्त स्तरीय इको टूरिज्म सोसायटी की बैठक में इनसे जुड़े विभिन्न प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। स्वीकृत बजट के प्रावधानों के अनुसार इन योजनाओं को चरणबद्ध तरीके से धरातल पर उतारा जाएगा। योजना का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में पर्यटन की संभावनाओं को विकसित करने के साथ स्थानीय लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना और उनकी आर्थिकी को मजबूत बनाना है। योजना के तहत युवक मंडलों के सदस्यों को नेचर गाइड का प्रशिक्षण देने के लिए एक लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। सराहन, ननखड़ी, बाहली और रामपुर क्षेत्र के युवाओं का चयन कर उन्हें प्रशिक्षित किया जाएगा। प्रशिक्षण के बाद ये युवा अपने-अपने क्षेत्रों में पर्यटकों को स्थानीय प्राकृतिक स्थलों, वन संपदा और क्षेत्र की विशेषताओं से रूबरू करवाने के लिए गाइड के रूप में सेवाएं दे सकेंगे। इससे युवाओं को रोजगार के अवसर मिलने के साथ पर्यटन गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। विभाग की ओर से वन विश्राम गृहों की स्थिति सुधारने पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। नोगली स्थित वन विश्राम गृह के नवीनीकरण के लिए अतिरिक्त 1.70 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है, जबकि सूरड़ स्थित वन विश्राम गृह की मरम्मत और नवीनीकरण पर छह लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। इससे इन विश्राम गृहों में ठहरने वाले पर्यटकों और अन्य आगंतुकों को बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी। पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण कोफर बाहली झील के विकास और साैंदर्यीकरण के लिए तीन लाख रुपये निर्धारित किए गए हैं। इस कार्य को क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों की ओर से लंबे समय से उठाई जा रही मांग के आधार पर प्रस्तावित किया गया है। झील के आसपास सुविधाओं में सुधार होने से यह स्थान पर्यटकों के लिए अधिक आकर्षक बन सकेगा।
हॉबिट हाउस के निर्माण पर होंगे पांच लाख खर्च
नरैण पंचायत में ट्रेकर हट (हॉबिट हाउस) के निर्माण के लिए पांच लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। इससे क्षेत्र में आने वाले पर्यटकों और प्रकृति प्रेमियों को ठहरने की सुविधा मिलेगी। साथ ही ट्रैकिंग और प्रकृति आधारित पर्यटन को भी प्रोत्साहन मिलेगा। विभाग का प्रयास है कि रामपुर उपमंडल के प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर क्षेत्रों को पर्यटन मानचित्र पर बेहतर पहचान दिलाई जाए।
वृत्त स्तरीय ईको टूरिज्म सोसायटी की बैठक में विभिन्न विकास कार्यों के प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। बजट के प्रावधानों के अनुसार सभी प्रस्तावों को पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थलों को विकसित करने के साथ स्थानीय युवाओं को प्रशिक्षण देने को प्राथमिकता दी जाएगी, ताकि वे पर्यटन गतिविधियों से जुड़कर रोजगार प्राप्त कर सकें। विभाग का उद्देश्य स्थानीय संसाधनों का बेहतर उपयोग कर क्षेत्र में इको टूरिज्म को बढ़ावा देना है। - गुरहर्ष सिंह, डीएफओ, वन विभाग रामपुर
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रामपुर में पर्यटन विकास पर 18 लाख रुपये खर्च करेगा वन विभाग, नरैण में बनेगा हॉबिट हाउस
. सराहन, ननखड़ी, बाहली और रामपुर के युवाओं को मिलेगा नेचर गाइड का प्रशिक्षण
. सर्कल स्तरीय इको टूरिज्म सोसायटी ने विभिन्न प्रस्तावों को दी मंजूरी
सुभाष सेन
रामपुर बुशहर। रामपुर उपमंडल में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वन विभाग ने विशेष कार्ययोजना तैयार की है। इसके तहत पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण कोफर बाहली झील का साैंदर्यीकरण किया जाएगा, जबकि नरैण में हॉबिट हाउस का निर्माण होगा। इसके अलावा क्षेत्र के वन विश्राम गृहों को संवारने के साथ स्थानीय युवाओं को नेचर गाइड का प्रशिक्षण देकर रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए जाएंगे। इन पर्यटन विकास कार्यों पर वन विभाग करीब 18 लाख रुपये खर्च करेगा। हाल ही में हुई वृत्त स्तरीय इको टूरिज्म सोसायटी की बैठक में इनसे जुड़े विभिन्न प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। स्वीकृत बजट के प्रावधानों के अनुसार इन योजनाओं को चरणबद्ध तरीके से धरातल पर उतारा जाएगा। योजना का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में पर्यटन की संभावनाओं को विकसित करने के साथ स्थानीय लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना और उनकी आर्थिकी को मजबूत बनाना है। योजना के तहत युवक मंडलों के सदस्यों को नेचर गाइड का प्रशिक्षण देने के लिए एक लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। सराहन, ननखड़ी, बाहली और रामपुर क्षेत्र के युवाओं का चयन कर उन्हें प्रशिक्षित किया जाएगा। प्रशिक्षण के बाद ये युवा अपने-अपने क्षेत्रों में पर्यटकों को स्थानीय प्राकृतिक स्थलों, वन संपदा और क्षेत्र की विशेषताओं से रूबरू करवाने के लिए गाइड के रूप में सेवाएं दे सकेंगे। इससे युवाओं को रोजगार के अवसर मिलने के साथ पर्यटन गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। विभाग की ओर से वन विश्राम गृहों की स्थिति सुधारने पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। नोगली स्थित वन विश्राम गृह के नवीनीकरण के लिए अतिरिक्त 1.70 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है, जबकि सूरड़ स्थित वन विश्राम गृह की मरम्मत और नवीनीकरण पर छह लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। इससे इन विश्राम गृहों में ठहरने वाले पर्यटकों और अन्य आगंतुकों को बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी। पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण कोफर बाहली झील के विकास और साैंदर्यीकरण के लिए तीन लाख रुपये निर्धारित किए गए हैं। इस कार्य को क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों की ओर से लंबे समय से उठाई जा रही मांग के आधार पर प्रस्तावित किया गया है। झील के आसपास सुविधाओं में सुधार होने से यह स्थान पर्यटकों के लिए अधिक आकर्षक बन सकेगा।
हॉबिट हाउस के निर्माण पर होंगे पांच लाख खर्च
नरैण पंचायत में ट्रेकर हट (हॉबिट हाउस) के निर्माण के लिए पांच लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। इससे क्षेत्र में आने वाले पर्यटकों और प्रकृति प्रेमियों को ठहरने की सुविधा मिलेगी। साथ ही ट्रैकिंग और प्रकृति आधारित पर्यटन को भी प्रोत्साहन मिलेगा। विभाग का प्रयास है कि रामपुर उपमंडल के प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर क्षेत्रों को पर्यटन मानचित्र पर बेहतर पहचान दिलाई जाए।
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वृत्त स्तरीय ईको टूरिज्म सोसायटी की बैठक में विभिन्न विकास कार्यों के प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। बजट के प्रावधानों के अनुसार सभी प्रस्तावों को पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थलों को विकसित करने के साथ स्थानीय युवाओं को प्रशिक्षण देने को प्राथमिकता दी जाएगी, ताकि वे पर्यटन गतिविधियों से जुड़कर रोजगार प्राप्त कर सकें। विभाग का उद्देश्य स्थानीय संसाधनों का बेहतर उपयोग कर क्षेत्र में इको टूरिज्म को बढ़ावा देना है। - गुरहर्ष सिंह, डीएफओ, वन विभाग रामपुर
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