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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Rampur Bushahar News ›   Filth and dirty drains are the major problems in Chirgaon market

Rampur Bushahar News: गंदगी और गंदे नाले चिड़गांव बाजार की प्रमुख समस्या

Thu, 15 Oct 2026 11:15 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 11:15 PM IST
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चिड़गांव (रोहड़ू)। मुख्य बाजार चिड़गांव में गंदगी और नालियों की नियमित सफाई नहीं होने से स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बाजार की गलियों और नालियों में सफाई व्यवस्था की कमी से लोगों में रोष है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बाजार में स्वच्छता बनाए रखने के लिए नियमित सफाई बेहद जरूरी है, लेकिन इस दिशा में अपेक्षित सुधार नजर नहीं आ रहा है। स्थानीय निवासी राम गुरु, संगटान और दीपक ठाकुर ने नगर पंचायत से मांग की है कि मुख्य बाजार की गलियों और नालियों की नियमित सफाई के लिए उचित व्यवस्था की जाए।
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