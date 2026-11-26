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. अधिकारियों से वार्ता विफल होने पर आंदोलन जारी रखने का एलान

संवाद न्यूज एजेंसी

रामपुर बुशहर। लूहरी जल विद्युत परियोजना से प्रभावित किसानों ने लंबित मांगों को लेकर वीरवार को परियोजना स्थल नीरथ में प्रदर्शन किया। लूहरी हाइड्रो प्रोजेक्ट प्रभावित सचिवालय कमेटी के आह्वान पर यह प्रदर्शन किया गया। इस दौरान किसानों ने परियोजना का निर्माण कार्य भी बंद करवा दिया। किसानों ने सरकार, प्रशासन और एसजेवीएनएल पर उनकी मांगों की अनदेखी करने का आरोप लगाया। हिमाचल किसान सभा के राज्य अध्यक्ष राकेश सिंघा ने कहा कि फाटी देहरा, बायल और गड़ेच में वर्ष 2021-22 की फसल का मुआवजा अभी तक नहीं मिला है। वहीं, जमीन देने वाले 23 परिवारों को भी तय एकमुश्त राशि का भुगतान नहीं किया गया है। नित्थर, भुट्टी, करांगला और बड़ाच पंचायतों में मकानों में आईं दरारों का सर्वे होने के बावजूद प्रभावित परिवारों को मुआवजा नहीं मिला है। धूल से फसलों को हुए नुकसान की भरपाई भी लंबित है। प्रदर्शन के दौरान एसजेवीएनएल अधिकारियों के साथ किसानों की वार्ता हुई, लेकिन मांगों पर सहमति नहीं बन पाई। इसके बाद किसान सभा ने आंदोलन जारी रखने का एलान किया। किसान नेताओं ने कहा कि जब तक सभी लंबित मांगों का समाधान नहीं होता, तब तक संघर्ष जारी रहेगा। इस मौके पर डॉ. ओंकार शाद, प्रभावित कमेटी के महासचिव देवकी नंद, कृष्णा राणा, किसान सभा जिला अध्यक्ष रणजीत ठाकुर और महासचिव प्रेम चौहान सहित अन्य किसान मौजूद रहे।