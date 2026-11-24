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हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड के विद्युत उपमंडल सरस्वतीनगर ने बिजली उपभोक्ताओं को 26 नवंबर तक बकाया बिल जमा करवाने के निर्देश दिए हैं। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समयावधि तक बिलों का भुगतान नहीं करने वाले उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन बिना किसी सूचना के काट दिए जाएंगे। विद्युत उपमंडल के अंतर्गत हाटकोटी, अंटी, पंद्राणु और मांदल सेक्शन के सैकड़ों उपभोक्ताओं के बिजली बिल लंबे समय से बकाया चल रहे हैं। कई बार आग्रह के बावजूद भुगतान नहीं होने पर विद्युत बोर्ड ने अब सख्ती बरतने का निर्णय लिया है। बोर्ड की ओर से बकाया बिल जमा करवाने के लिए 26 नवंबर तक विशेष अवधि निर्धारित की गई है। इस संबंध में विद्युत बोर्ड के सहायक अभियंता ने उपभोक्ताओं को नोटिस जारी किए हैं। विभाग ने सभी उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर बकाया राशि जमा करवाकर विभाग का सहयोग करें, ताकि बिजली कनेक्शन कटने और अनावश्यक परेशानी से बचा जा सके।