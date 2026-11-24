Rampur Bushahar News: पीएम पोषण योजना का बताया महत्व
शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 24 Nov 2026 11:02 PM IST
Updated Tue, 24 Nov 2026 11:02 PM IST
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निरमंड (कुल्लू)। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कशोली में पीएम पोषण अभियान के अंतर्गत एक दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण शिविर लगाया गया। प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को पीएम पोषण योजना के उद्देश्य और महत्व बताए। इसके अलावा विद्यार्थियों के शारीरिक एवं मानसिक विकास में संतुलित पोषण की भूमिका, भोजन की गुणवत्ता बनाए रखने और स्वच्छता से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं पर भी चर्चा की गई।
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