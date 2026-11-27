Rampur Bushahar News: विद्यार्थियों को नशे के दुष्प्रभाव बताए
शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 27 Nov 2026 11:00 PM IST
Updated Fri, 27 Nov 2026 11:00 PM IST
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चौपाल (रोहड़ू)। नशामुक्त हिमाचल अभियान के तहत राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भारण में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान बाल विकास परियोजना अधिकारी (सीडीपीओ) चौपाल रमेश कुमार शर्मा ने विद्यार्थियों को नशे के दुष्प्रभाव बताए। उन्होंने कहा कि नशा व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचने के साथ-साथ उसके परिवार और सामाजिक जीवन को भी प्रभावित करता है। युवाओं को नशे से दूर रहकर अपनी ऊर्जा का सकारात्मक कार्यों में उपयोग करना चाहिए। इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य बलविंदर नेगी ने भी विद्यार्थियों को नशे से दूर रहने और स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित किया।
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