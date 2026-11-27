Rampur Bushahar News: बिजली बिल 30 नवंबर तक करवाएं जमा, नहीं तो कटेगा कनेक्शन
शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 27 Nov 2026 11:38 PM IST
Updated Fri, 27 Nov 2026 11:38 PM IST
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रामपुर बुशहर। विद्युत उपमंडल थानाधार के तहत आने वाले बिजली उपभोक्ताओं को 30 नवंबर तक लंबित बिजली बिल जमा करवाने होंगे। जिन उपभोक्ताओं ने बिजली बिल जमा नहीं किए हैं, यह निर्देश उन उपभोक्ताओं के लिए जारी किए गए हैं। बिल की अदायगी न होने पर कनेक्शन काटने की चेतावनी दी है। सहायक अभियंता विद्युत उपमंडल थानाधार बीआर बिष्ट ने उपभोक्ताओं से निर्धारित समय सीमा के भीतर बिल का भुगतान करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि उपभोक्ता अपने बिजली बिल का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से या विद्युत उपमंडल कार्यालय थानाधार में कर सकते हैं। निर्धारित तिथि तक बिल जमा नहीं करवाने वाले उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन बिना किसी पूर्व सूचना के ऑनलाइन माध्यम से बंद कर दिए जाएंगे। विभाग ने उन उपभोक्ताओं से भी अपना मोबाइल नंबर कार्यालय में संपर्क कर अपडेट करवाने को कहा है, जिन्हें बिजली बिल से संबंधित संदेश प्राप्त नहीं हो रहे हैं। बिल भुगतान और अन्य जानकारी के लिए उपभोक्ता मोबाइल नंबर 80917-95545 और 82198-54390 पर संपर्क कर सकते हैं।
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