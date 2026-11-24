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संवाद न्यूज एजेंसी

नेरवा (रोहड़ू)। नेरवा तहसील के भराणू से थरोच तक के क्षेत्र में कुत्तों का आतंक बढ़ता जा रहा है। झुंड में घूम रहे कुत्ते छोटे पशुओं पर लगातार हमले कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में कुत्तों के हमलों में कई बछड़ों और मेमनों की मौत हो चुकी है। इससे क्षेत्र के किसानों और पशुपालकों में दहशत का माहौल है। स्थानीय लोगों के अनुसार लावारिस कुत्तों के झुंड रिहायशी इलाकों और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में घूम रहे हैं। ये कुत्ते खुले छोड़े पशुओं के साथ ग्रामीणों के पालतू मवेशियों पर भी हमले कर रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि पशुपालक अपने मवेशियों को चराने के लिए खुले में छोड़ने से भी डर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र के कई गरीब परिवारों की आजीविका पशुपालन पर निर्भर है। ऐसे में बछड़ों और मेमनों की मौत से उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। स्थानीय निवासियों और समाजसेवी होमिंदर पोटन ने प्रशासन से इस समस्या पर तुरंत संज्ञान लेने की मांग की है। उन्होंने कहा कि लावारिस कुत्तों की बढ़ती संख्या पर नियंत्रण के लिए विशेष अभियान चलाया जाना चाहिए। इसके तहत कुत्तों को पकड़ने के साथ उनकी नसबंदी, टीकाकरण और उचित पुनर्वास की व्यवस्था की जाए। ग्रामीणों ने प्रशासन से भराणू से थरोच तक प्रभावित क्षेत्रों में जल्द कार्रवाई करने की मांग की है, ताकि पशुधन को सुरक्षित रखने के साथ पशुपालकों को राहत मिल सके।