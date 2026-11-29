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नेरवा (रोहड़ू)।

चौपाल उपमंडल के धबास गांव में हुए भीषण अग्निकांड से प्रभावित परिवारों की मदद के लिए सामाजिक संगठन आगे आए हैं। आग में अपना सब कुछ गंवा चुके दिनेश और रमेश के परिवारों को राहत पहुंचाने के लिए चतुर ग्राम संच, पाबूच और पाबूच बंधु चतुर्ग्राम सेवा समिति की ओर से राहत सामग्री वितरित की गई। इस अभियान में धनेवरी, कटोटी, फड़ाह और चांदपुर गांवों के ब्राह्मण परिवारों ने भी सहयोग दिया। दोनों संगठनों के सदस्य मौके पर पहुंचे और प्रभावित परिवारों से मिलकर उनका दुख साझा किया। उन्होंने पीड़ितों को रोजमर्रा की जरूरत का सामान, कपड़े, बर्तन, बिस्तर और खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाई। अग्निकांड के बाद मुश्किल दौर से गुजर रहे परिवारों के लिए यह सहायता काफी संबल बनी। इस पहल के माध्यम से संगठनों ने संदेश दिया कि आपदा की घड़ी में पूरा समाज प्रभावित परिवारों के साथ खड़ा है। इस अवसर पर चतुर ग्राम संच के संस्थापक आचार्य संदीप कृष्ण ने कहा कि आपदा के समय एक-दूसरे का सहारा बनना ही सच्ची मानवता और धर्म है। उन्होंने क्षेत्र के अन्य लोगों और संस्थाओं से भी आगे आकर प्रभावित परिवारों की यथासंभव मदद करने का आह्वान किया। धबास अग्निकांड पीड़ितों की सहायता के लिए सामाजिक संगठनों और चार गांवों के परिवारों की इस पहल की क्षेत्र में सराहना हो रही है।