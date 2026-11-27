Rampur Bushahar News: खेलो हिमाचल-चिट्टा मुक्त अभियान पर की चर्चा
शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 27 Nov 2026 11:05 PM IST
Updated Fri, 27 Nov 2026 11:05 PM IST
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चौपाल (रोहडू)। खेलो हिमाचल-चिट्टा मुक्त अभियान को लेकर चौपाल में बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता एसडीएम हेमचंद वर्मा ने की। इस दौरान अभियान की रणनीति पर चर्चा की गई और खेल गतिविधियों के माध्यम से अधिक से अधिक युवाओं को नशे से दूर रखने पर जोर दिया गया। एसडीएम हेमचंद वर्मा ने कहा कि नशे की लत युवाओं के भविष्य को बर्बाद करने के साथ-साथ उनके परिवारों और पूरे समाज को भी प्रभावित कर रही है। उन्होंने कहा कि नशे के खिलाफ लड़ाई केवल प्रशासन या पुलिस तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि इसमें समाज के प्रत्येक वर्ग, अभिभावकों, शिक्षकों और युवाओं की सक्रिय भागीदारी जरूरी है। एसडीएम ने कहा कि खेल युवाओं में अनुशासन, टीम भावना, आत्मविश्वास और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करने का प्रभावी माध्यम हैं। खेल गतिविधियों से जुड़कर युवा न केवल शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रह सकते हैं, बल्कि अपनी ऊर्जा को रचनात्मक कार्यों में भी लगा सकते हैं। इस अवसर पर डीएसपी सुशांत शर्मा, विभिन्न विभागों के अधिकारी, कोच और शारीरिक शिक्षक उपस्थित रहे।
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