Rampur Bushahar News: नेरवा से शक्तिपीठों के लिए सीधी बस सेवा शुरू करने की मांग
शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 24 Nov 2026 11:35 PM IST
Updated Tue, 24 Nov 2026 11:35 PM IST
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36 पंचायतों के श्रद्धालुओं को हो रही है परेशानी
परिवहन मंत्री मुकेश अग्निहोत्री से बसें चलाने का आग्रह
संवाद न्यूज एजेंसी
नेरवा (रोहड़ू)। प्रमुख व्यापारिक केंद्र नेरवा और आसपास की 36 पंचायतों के लोगों ने प्रदेश के प्रमुख शक्तिपीठों और धार्मिक स्थलों के लिए एचआरटीसी की सीधी बस सेवा शुरू करने की मांग उठाई है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों, व्यापार मंडल और क्षेत्रवासियों ने उपमुख्यमंत्री एवं परिवहन मंत्री मुकेश अग्निहोत्री से नेरवा से विभिन्न धार्मिक स्थलों के लिए निगम की सीधी बसें चलाने का आग्रह किया है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि वर्तमान में नेरवा से माता नयना देवी, चामुंडा देवी, माता चिंतपूर्णी, बज्रेश्वरी देवी, ज्वालामुखी और बाबा बालक नाथ मंदिर के लिए कोई सीधी बस सेवा उपलब्ध नहीं है। हर साल क्षेत्र से हजारों श्रद्धालु कांगड़ा और ऊना जिलों के इन धार्मिक स्थलों के दर्शन के लिए जाते हैं लेकिन सीधी बस सुविधा न होने के कारण उन्हें रास्ते में कई बार बसें बदलनी पड़ती है। इससे बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों को विशेष परेशानी का सामना करना पड़ता है। वहीं, निजी टैक्सियों का महंगा किराया भी आम लोगों के लिए परेशानी का कारण बना हुआ है।
व्यापार मंडल नेरवा के अध्यक्ष राजीव भिक्टा, उपाध्यक्ष दिनेश अमरेट, महासचिव जगत चौहान, कोषाध्यक्ष प्रदीप, बिजमल पंचायत की पूर्व प्रधान बबीता राणा, पूर्व प्रधान दिनेश चौहान, उपप्रधान सोनू चौहान, नेरवा नगर पंचायत अध्यक्ष संधीरा कपिल, पूर्व प्रधान एवं वार्ड सात की पार्षद बबीता तंगड़ाइक और वार्ड तीन के पार्षद अमन सूद ने परिवहन मंत्री से चार रूटों पर बस सेवा शुरू करने की मांग की है। इनमें नेरवा से वाया ज्वालाजी-कांगड़ा, नेरवा से वाया चामुंडा-धर्मशाला, नेरवा से वाया ऊना-चिंतपूर्णी और नेरवा से शाहतलाई स्थित बाबा बालक नाथ मंदिर तक सीधी बस सेवा शुरू करने की मांग शामिल है। उन्होंने कहा कि इन रूटों पर बस सेवा शुरू होने से 36 पंचायतों के हजारों श्रद्धालुओं का धार्मिक सफर आसान होगा। इसके अलावा इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों और कर्मचारियों को भी आवागमन की बेहतर सुविधा मिल सकेगी। उन्होंने परिवहन मंत्री से जनहित में इस मांग पर जल्द सकारात्मक कार्रवाई करने की अपील की है।
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परिवहन मंत्री मुकेश अग्निहोत्री से बसें चलाने का आग्रह
संवाद न्यूज एजेंसी
नेरवा (रोहड़ू)। प्रमुख व्यापारिक केंद्र नेरवा और आसपास की 36 पंचायतों के लोगों ने प्रदेश के प्रमुख शक्तिपीठों और धार्मिक स्थलों के लिए एचआरटीसी की सीधी बस सेवा शुरू करने की मांग उठाई है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों, व्यापार मंडल और क्षेत्रवासियों ने उपमुख्यमंत्री एवं परिवहन मंत्री मुकेश अग्निहोत्री से नेरवा से विभिन्न धार्मिक स्थलों के लिए निगम की सीधी बसें चलाने का आग्रह किया है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि वर्तमान में नेरवा से माता नयना देवी, चामुंडा देवी, माता चिंतपूर्णी, बज्रेश्वरी देवी, ज्वालामुखी और बाबा बालक नाथ मंदिर के लिए कोई सीधी बस सेवा उपलब्ध नहीं है। हर साल क्षेत्र से हजारों श्रद्धालु कांगड़ा और ऊना जिलों के इन धार्मिक स्थलों के दर्शन के लिए जाते हैं लेकिन सीधी बस सुविधा न होने के कारण उन्हें रास्ते में कई बार बसें बदलनी पड़ती है। इससे बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों को विशेष परेशानी का सामना करना पड़ता है। वहीं, निजी टैक्सियों का महंगा किराया भी आम लोगों के लिए परेशानी का कारण बना हुआ है।
व्यापार मंडल नेरवा के अध्यक्ष राजीव भिक्टा, उपाध्यक्ष दिनेश अमरेट, महासचिव जगत चौहान, कोषाध्यक्ष प्रदीप, बिजमल पंचायत की पूर्व प्रधान बबीता राणा, पूर्व प्रधान दिनेश चौहान, उपप्रधान सोनू चौहान, नेरवा नगर पंचायत अध्यक्ष संधीरा कपिल, पूर्व प्रधान एवं वार्ड सात की पार्षद बबीता तंगड़ाइक और वार्ड तीन के पार्षद अमन सूद ने परिवहन मंत्री से चार रूटों पर बस सेवा शुरू करने की मांग की है। इनमें नेरवा से वाया ज्वालाजी-कांगड़ा, नेरवा से वाया चामुंडा-धर्मशाला, नेरवा से वाया ऊना-चिंतपूर्णी और नेरवा से शाहतलाई स्थित बाबा बालक नाथ मंदिर तक सीधी बस सेवा शुरू करने की मांग शामिल है। उन्होंने कहा कि इन रूटों पर बस सेवा शुरू होने से 36 पंचायतों के हजारों श्रद्धालुओं का धार्मिक सफर आसान होगा। इसके अलावा इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों और कर्मचारियों को भी आवागमन की बेहतर सुविधा मिल सकेगी। उन्होंने परिवहन मंत्री से जनहित में इस मांग पर जल्द सकारात्मक कार्रवाई करने की अपील की है।
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