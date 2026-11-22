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संवाद न्यूज एजेंसी

ननखड़ी (रामपुर बुशहर)।

नवयुवक मंडल बड़ोग की ओर से आयोजित पंचायत स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता सीजन-4 का शुभारंभ उत्साह के साथ हुआ। प्रतियोगिता में समाजसेवी अजय शर्मा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान उन्होंने आयोजन समिति को 11 हजार रुपये की सहयोग राशि भेंट कर युवाओं का उत्साहवर्धन किया। आयोजकों ने बताया कि प्रतियोगिता में विजेता टीम को 1.11 लाख रुपये नकद और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया जाएगा, जबकि उपविजेता टीम को 55,555 रुपये नकद और ट्रॉफी प्रदान की जाएगी। इसके अलावा खिलाड़ियों के व्यक्तिगत प्रदर्शन को प्रोत्साहित करने के लिए भी आकर्षक पुरस्कार रखे गए हैं। प्रतियोगिता में मैन ऑफ द सीरीज को 5,100 रुपये, सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज और सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज को 2,500-2,500 रुपये, सर्वश्रेष्ठ विकेटकीपर को 2,100 रुपये तथा सर्वश्रेष्ठ क्षेत्ररक्षक को 1,100 रुपये नकद पुरस्कार दिया जाएगा। इस अवसर पर नवयुवक मंडल के अध्यक्ष कुलदीप चौहान ने प्रतियोगिता के आयोजन में सहयोग देने वाले सभी लोगों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने क्षेत्र के युवाओं से प्रतियोगिता में बढ़-चढ़कर भाग लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि खेल युवाओं को शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाने के साथ उन्हें नशे जैसी बुराइयों से दूर रखने में भी अहम भूमिका निभाते हैं। आयोजन समिति का प्रयास है कि खेलों के माध्यम से युवाओं को सकारात्मक दिशा देकर स्वस्थ और नशामुक्त समाज का निर्माण किया जाए। इस मौके पर उपप्रधान दिनेश चौहान, सचिव दीवान चौहान, कोषाध्यक्ष सुंदर चौहान, सलाहकार विजय चौहान, वीरू चौहान, नितीश खिमटा और सुरजीत ठाकुर सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे।