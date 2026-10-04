फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Rampur Bushahar News ›   Cricket excitement kicks off at Nalhati Stadium

Rampur Bushahar News: नलाटी स्टेडियम में क्रिकेट का रोमांच शुरू

Sun, 04 Oct 2026 07:02 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sun, 04 Oct 2026 07:02 PM IST
विज्ञापन
नलाटी स्टेडियम में क्रिकेट का रोमांच शुरू
विज्ञापन


. मुख्यातिथि ने किया प्रतियोगिता का शुभारंभ, विजेता टीम को मिलेगी तीन लाख इनामी राशि

संवाद न्यूज एजेंसी

ज्यूरी (रामपुर बुशहर)। प्रमुख पर्यटन एवं धार्मिक स्थल सराहन के खूबसूरत नलाटी स्टेडियम में क्रिकेट महाकुंभ शुरू हो गया है। रविवार को सराहन पंचायत प्रधान सोहन पांटु ने रिबन काटकर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। हिमालयन क्लीन फाउंडेशन के अध्यक्ष मानस गुलाटी और अन्य पदाधिकारियों ने मुख्य अतिथि का जोरदार स्वागत किया। मुख्य अतिथि ने आयोजक कमेटी की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन समय-समय पर होने चाहिए। इससे जहां खिलाड़ियों को प्रतिभा निखारने का मौका मिलता है, वहीं खिलाड़ियों में अनुशासन, भाईचारे की भावना को बढ़ावा मिलता है। खेलों से नशे जैसी कुरीतियों को भी दूर किया जा सकता है। उन्होंने खिलाड़ियों को खेल को खेल की भावना से खेलने के लिए प्रेरित किया और नशामुक्त समाज निर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की। आयोजक कमेटी के अध्यक्ष मानस गुलाटी ने कहा कि क्रिकेट के अलावा वॉलीबॉल, रस्साकशी, मैराथन का भी आयोजन होगा। खेल महोत्सव का उद्देश्य क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और पारंपरिक उत्सवों को बढ़ावा देना है। महोत्सव के माध्यम से क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान को मंच प्रदान करने का प्रयास किया जाएगा। खेल, संस्कृति, सामाजिक सरोकार, पर्यावरण और शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित इस महोत्सव में खिलाड़ियों के साथ महिला मंडलों को भी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा। क्रिकेट प्रतियोगिता की विजेता टीम को तीन लाख रुपये और उपविजेता को एक लाख, 11 हजार रुपये की राशि से नवाजा जाएगा। वहीं, पुरुष वॉलीबॉल प्रतियोगिता में विजेता को 51 हजार और उपविजेता को 21 हजार रुपये मिलेंगे। महिला मंडलों की रस्साकशी प्रतियोगिता में विजेता को एक लाख रुपये नकद पुरस्कार मिलेगा। इसके अलावा मैराथन प्रतियोगिता में प्रथम स्थान हासिल करने वाले प्रतिभागी को 5100 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें