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एचपी स्टेट को-ऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक के पक्ष में सुनाया फैसला



संवाद न्यूज़ एजेंसी

रामपुर बुशहर।

चेक बाउंस के मामले में रामपुर की अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए छह माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी को शिकायतकर्ता बैंक के पक्ष में 1.10 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। यह फैसला अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी रामपुर की अदालत ने सुनाया। मामले के अनुसार, आरोपी ने एचपी स्टेट को-ऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक की रामपुर शाखा से जमीन के विकास के लिए तीन लाख रुपये का ऋण लिया था। ऋण समझौते के अनुसार उसे ब्याज सहित राशि वापस करनी थी, लेकिन उसने समय पर ऋण खाते का भुगतान नहीं किया। इसके बाद अपनी देनदारी चुकाने के लिए उसने बैंक के पक्ष में 78,192 रुपये का चेक जारी किया। यह चेक पर्याप्त राशि न होने के कारण चेक बाउंस हो गया। बैंक की ओर से आरोपी को कानूनी नोटिस भेजकर भुगतान करने की मांग की गई, लेकिन निर्धारित 15 दिनों की अवधि में उसने राशि जमा नहीं करवाई। इसके बाद बैंक ने उसके खिलाफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की धारा-138 के तहत अदालत में शिकायत दर्ज करवाई। अदालत में बैंक के अधिकृत अधिकारी ने गवाही दी और चेक, बैंक का मेमो, कानूनी नोटिस सहित अन्य दस्तावेज साक्ष्य के रूप में पेश किए। आरोपी ने बचाव में कहा कि चेक सुरक्षा के तौर पर दिया गया था, जिसका बैंक ने दुरुपयोग किया है। हालांकि, वह अपने बचाव में कोई ठोस साक्ष्य पेश नहीं कर सका। अदालत ने पाया कि आरोपी ने ऋण लेने, चेक जारी करने और उसके बाउंस होने की बात से इन्कार नहीं किया। अदालत ने माना कि आरोपी बैंक की देनदारी साबित करने वाले साक्ष्यों और कानूनी प्रावधानों के तहत बने अनुमान को खारिज करने में असफल रहा।