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संवाद न्यूज एजेंसी

नेरवा (रोहड़ू)। चौपाल विधानसभा क्षेत्र कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दिनेश चौहान ने 26 नवंबर को शिमला में आयोजित होने वाले चलो शिमला, संविधान रक्षा मार्च को सफल बनाने के लिए पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर भाग लेने की अपील की है। दिनेश चौहान ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर चौपाल ब्लॉक कांग्रेस, नेरवा जोन कांग्रेस, कुपवी जोन कांग्रेस और देहा-घुंड बलसन कांग्रेस के सभी पदाधिकारियों से 26 नवंबर को पूर्वाह्न 11 बजे शिमला के चौड़ा मैदान पहुंचने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की भागीदारी जरूरी है। उन्होंने पार्टी के सभी संगठनों से आपसी समन्वय और एकजुटता के साथ मार्च में शामिल होकर इसे सफल बनाने का आह्वान किया।