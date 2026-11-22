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संवाद न्यूज एजेंसी

चौपाल (रोहड़ू)। समुद्र तल से 12 हजार फीट की ऊंचाई पर स्थित प्रसिद्ध धार्मिक एवं पर्यटन स्थल चूड़धार में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सरैन की राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) इकाई के स्वयंसेवक स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दे रहे हैं। इसी कड़ी में सात दिवसीय विशेष शिविर के दौरान स्वयंसेवकों ने चूड़धार-सारांह पैदल मार्ग और मंदिर परिसर में सफाई अभियान चलाकर कूड़ा-कचरा हटाया। शिविर में विद्यालय के प्रधानाचार्य प्रताप सिंह नेगी और राज्य शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित पीएमश्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कुपवी के कार्यवाहक प्रधानाचार्य राय सिंह रावत ने विशेष रूप से शिरकत की। अभियान के दौरान ब्रिटिश नागरिक जेम्स भी कार्यक्रम अधिकारी एवं एनएसएस राज्य मास्टर ट्रेनर ललित कुमार हिमटा और दो स्वयंसेवकों के साथ सफाई करते नजर आए। उन्होंने इस पहल की प्रशंसा करते हुए कहा कि धार्मिक स्थलों और प्राकृतिक धरोहरों को स्वच्छ रखना सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। उनकी सहभागिता से अभियान को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी सकारात्मक संदेश मिला। कार्यक्रम अधिकारी ललित कुमार हिमटा ने बताया कि चूड़धार में स्वच्छता एवं जनजागरण की यह मुहिम पिछले चार वर्षों से लगातार जारी है। सात दिवसीय शिविर में सफाई अभियान के अलावा नशामुक्त समाज, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक जागरूकता से जुड़ी गतिविधियां भी करवाई जा रही हैं। स्वयंसेवक लघु नाटिकाओं और भाषणों के माध्यम से लोगों को इन विषयों के प्रति जागरूक कर रहे हैं। इससे एक दिन पूर्व जवाहर नवोदय विद्यालय के प्रधानाचार्य रोशन लाल ने भी शिविर में पहुंचकर स्वयंसेवकों के प्रयासों की सराहना की और ललित कुमार हिमटा को इस मुहिम के लिए बधाई दी। शिविर के पहले दिन स्वामी कमल नंद ने भी स्वयंसेवकों को संबोधित कर उनके सेवा कार्यों की प्रशंसा की। इस दौरान मंदिर के पुजारी और स्थानीय कारोबारी भी मौजूद रहे। एनएसएस इकाई की इस पहल की चूड़ेश्वर सेवा समिति के पदाधिकारियों और मंदिर कमेटी के अध्यक्ष एवं एसडीएम चौपाल हेम चंद वर्मा ने भी सराहना करते हुए बधाई संदेश भेजा।

