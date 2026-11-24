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संवाद न्यूज एजेंसी

रामपुर बुशहर। कलेडा-मझेवटी पंचायत के ब्यूंथल गांव के लिए रामपुर से चलने वाली बस करीब एक महीने से बंद है। इससे स्कूली बच्चों, कॉलेज विद्यार्थियों और ग्रामीणों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। भाजपा रामपुर मंडल के महामंत्री राममूर्ति चौहान ने बस सेवा बंद होने पर सरकार और हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि बस बंद होने से ब्यूंथल, घाट, कलेडा, एरली और फौला के विद्यार्थियों को मझेवटी स्कूल और रामपुर कॉलेज पहुंचने में दिक्कत हो रही है। कुछ दिन पहले क्षेत्र में दिनदहाड़े भालू भी देखा गया था। ऐसे में बच्चों का जंगल के रास्तों से पैदल स्कूल जाना उनकी सुरक्षा के लिए खतरा बना हुआ है। राममूर्ति चौहान ने आरोप लगाया कि मझेवटी में कांग्रेस की जोन बैठक के दौरान ग्रामीणों ने बस सेवा बहाल करने की मांग उठाई थी, लेकिन उन्हें कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला। उन्होंने प्रदेश सरकार, परिवहन निगम और प्रशासन से जल्द बस सेवा शुरू करने की मांग की। साथ ही वन विभाग से भालू की मौजूदगी को देखते हुए सुरक्षा प्रबंध करने का आग्रह किया। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द बस सेवा बहाल नहीं हुई, तो भाजपा ग्रामीणों, अभिभावकों और विद्यार्थियों के साथ मिलकर धरना-प्रदर्शन करेगी।