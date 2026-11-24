अंतरराष्ट्रीय लवी मेले में अब कारोबार ने रफ्तार पकड़नी शुरू कर दी है। मंगलवार को अवकाश होने के चलते मेला मैदान में सुबह से ही लोगों की आवाजाही बढ़ी रही। दिनभर स्थानीय लोगों के साथ दूरदराज के क्षेत्रों से पहुंचे लोगों की भीड़ उमड़ती रही। मेले में बढ़ती चहल-पहल का असर खरीदारी पर भी देखने को मिला। ग्राहकों की संख्या बढ़ने से व्यापारियों के चेहरे खिल उठे हैं और उन्हें आने वाले दिनों में कारोबार और बढ़ने की उम्मीद बंधी है। मेले की पारंपरिक किन्नौरी मार्केट में इन दिनों खूब रौनक देखने को मिल रही है। यहां सूखे मेवों, खासकर बादाम, अखरोट और अन्य स्थानीय उत्पादों के साथ किन्नौरी ऊनी वस्त्रों की भी खूब खरीदारी हो रही है। इसके अलावा गर्म कपड़ों की दुकानों पर भी ग्राहकों की भीड़ जुट रही है। सर्दियों के मौसम को देखते हुए लोग अपनी जरूरत के अनुसार जैकेट, स्वेटर, शॉल और अन्य गर्म कपड़े खरीद रहे हैं। दुकानदारों का कहना है कि पिछले दिनों की तुलना में अब ग्राहकों की संख्या बढ़ी है, जिससे कारोबार में तेजी आई है। उधर, मेला मैदान में दुकानों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों को अंतिम रूप देने का काम लगातार जारी है। मेले के लिए एनएच-5 के किनारे लगने वाली दुकानें भी लगभग पूरी तरह सज चुकी हैं। सड़क के किनारे सजी दुकानों पर खरीदारी के लिए लोगों की आवाजाही बढ़ने लगी है। वहीं, मेला मैदान में अभी भी कई प्लॉटों पर दुकानें सजाने का काम चल रहा है। आने वाले दिनों में मेले की रौनक और बढ़ने की उम्मीद है। मेले में खरीदारी के साथ मनोरंजन को लेकर भी लोगों में खासा उत्साह है। बच्चों के लिए लगाए गए झूले, रेल और हेलीकॉप्टर आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। बच्चे इनका खूब आनंद ले रहे हैं, वहीं अभिभावक भी परिवार के साथ मेले का लुत्फ उठा रहे हैं। मंगलवार को अवकाश के चलते मनोरंजन के साधनों पर भी काफी भीड़ रही। कुल मिलाकर, लवी मेले में बढ़ती भीड़ के साथ व्यापारिक गतिविधियों में भी तेजी आने लगी है। इससे व्यापारियों को आने वाले दिनों में अच्छे कारोबार की उम्मीद है।