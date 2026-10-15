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Rampur Bushahar News: रामपुर कॉलेज में लगाई पुस्तक प्रदर्शनी

Thu, 15 Oct 2026 11:06 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 11:06 PM IST
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Book exhibition held at Rampur College
​रामपुर कॉलेज में आयोजित पुस्तक प्रदर्शनी के दौरान उपस्थित ​शिक्षक और विद्यार्थी। संवाद
रामपुर बुशहर।
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जीबी पंत मेमोरियल राजकीय महाविद्यालय रामपुर में वीरवार को पुस्तक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी का आयोजन पुस्तकालय समिति ने विजय बुक डिपो के सहयोग से किया गया। प्रदर्शनी में साहित्य, विज्ञान, इतिहास, सामान्य ज्ञान, प्रतियोगी परीक्षाओं सहित विभिन्न शैक्षणिक विषयों से संबंधित पुस्तकों को प्रदर्शित किया गया। विद्यार्थियों और प्राध्यापकों ने प्रदर्शनी में रुचि दिखाते हुए अपनी शैक्षणिक आवश्यकताओं के अनुरूप पुस्तकों की जानकारी प्राप्त की। पुस्तकालय समिति ने विद्यार्थियों को नियमित रूप से पुस्तकें पढ़ने और अध्ययन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित किया।
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