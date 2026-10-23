Rampur Bushahar News: जयराम ठाकुर के दौरे को लेकर भाजपा ने तेज की तैयारियां

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संवाद न्यूज एजेंसी

नेरवा (रोहड़ू)। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के 25 अक्तूबर को प्रस्तावित दौरे को लेकर भारतीय जनता पार्टी मंडल बलसन-चौपाल ने तैयारियां तेज कर दी हैं। मंडल ने पार्टी पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं से कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में भाग लेकर इसे सफल बनाने की अपील की है। भाजपा मंडल बलसन-चौपाल के सोशल मीडिया संयोजक चंद्रमोहन नेगी ने बताया कि कार्यक्रम में मंडल के पांचों मोर्चों के पदाधिकारी, जिला एवं प्रदेश स्तर के नेता, ग्राम केंद्र प्रमुख, बूथ अध्यक्ष, पन्ना प्रमुख और पंचायती राज संस्थाओं के वर्तमान व पूर्व जनप्रतिनिधि भाग लेंगे। उन्होंने बताया कि निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कार्यकर्ता सुबह 7:30 बजे घुंड-छैला से रवाना होंगे और सुबह 10 बजे नेरवा के समीप नियोटी में एकत्रित होंगे। इसके बाद सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर कार्यक्रम स्थल की ओर प्रस्थान करेंगे। मंडल संगठन ने सभी कार्यकर्ताओं से निर्धारित समय पर पहुंचने का आग्रह किया है। साथ ही कार्यक्रम के दौरान अनुशासन और संगठनात्मक एकजुटता बनाए रखते हुए दौरे को सफल बनाने की अपील की है।

25 अक्तूबर को नेरवा के समीप नियोटी में जुटेंगे बलसन-चौपाल मंडल के कार्यकर्ता