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संवाद न्यूज एजेंसी

आनी (कुल्लू)। आनी के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल प्राचीन पनेऊ नाग मंदिर में आयोजित सात दिवसीय श्रीमद्भागवत महापुराण कथा एवं महायज्ञ का पूर्णाहुति और देवी-देवताओं की भावपूर्ण विदाई के साथ विधिवत समापन हुआ। धार्मिक आयोजन में क्षेत्र के 26 देवी-देवताओं ने भाग लिया। सात दिनों तक मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती रही और भक्तों ने भागवत कथा का श्रवण कर पुण्य लाभ अर्जित किया। चित्रकूट धाम से पहुंचे प्रसिद्ध कथावाचक आचार्य जनार्दनाचार्य जी महाराज ने श्रद्धालुओं को भागवत पुराण की शिक्षाओं को जीवन में आत्मसात करने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि मनुष्य सच्चे और निष्काम भाव से प्रभु के संकीर्तन में लीन रहकर गृहस्थ जीवन का निर्वहन करते हुए भी भवसागर से पार हो सकता है। कलियुग में भगवान के नाम का सुमिरन जीवन को सफल बनाने का सबसे सरल माध्यम है। उन्होंने कहा कि भागवत की शिक्षाओं को केवल सुनने तक सीमित न रखकर अपने व्यवहार और आचरण में भी उतारना चाहिए। कथा के समापन पर विधिवत पूजा-अर्चना के बाद पूर्णाहुति डाली गई। इसके बाद कारदार मालसिंह ठाकुर ने मंदिर में पधारे देवी-देवताओं को भावभीनी विदाई दी और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। उन्होंने आयोजन को सफल बनाने में सहयोग देने वाले क्षेत्रवासियों, श्रद्धालुओं, देव समाज, आयोजन समितियों और अतिथियों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि सभी के सहयोग और सहभागिता से सात दिवसीय धार्मिक आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। अंत में श्रद्धालुओं ने क्षेत्र की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की।

आचार्य जनार्दनाचार्य ने दिया भागवत की शिक्षाओं को जीवन में अपनाने का संदेश