Rampur Bushahar News: निगुलसारी स्कूल में मेधावी किए सम्मानित
शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 27 Nov 2026 11:41 PM IST
Updated Fri, 27 Nov 2026 11:41 PM IST
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भावानगर (किन्नौर)। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय निगुलसारी में शुक्रवार को पारितोषिक वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इसमें बीडीसी निचार की उपाध्यक्ष पालमो देवी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। समारोह में सालभर आयोजित शैक्षणिक और खेल गतिविधियों में अव्वल रहने वाले मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर तरंडा पंचायत के प्रधान गोविंद मोयान भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। विद्यालय के प्रधानाचार्य योगराज नेगी सहित स्कूल के सभी प्रवक्ताओं और अध्यापकों ने मुख्य अतिथि एवं विशेष अतिथियों का स्वागत किया। उन्होंने कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथियों का आभार भी व्यक्त किया। समारोह में विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। कार्यक्रम में विद्यालय के सेवानिवृत्त शास्त्री एवं वरिष्ठ अध्यापक देवी चंद, सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य बलबीर सिंह और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बधाल के प्रधानाचार्य अशोक कुमार नेगी ने विशेष अतिथि के रूप में भाग लिया।
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