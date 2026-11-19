Rampur Bushahar News: जन-जन की यही पुकार, नशा मुक्त हो हमारा परिवार के नारों से गूंज उठी भड़ावली पंचायत
शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 19 Nov 2026 11:43 PM IST
Updated Thu, 19 Nov 2026 11:43 PM IST
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नशे के खात्मे के लिए सड़कों पर उतरीं महिलाएं, भड़ावली पंचायत में निकाली एंटी चिट्टा रैली
पंचायत को नशा मुक्त बनाने के लिए पंचायत प्रतिनिधियों और विभिन्न महिला मंडलों ने संभाला मोर्चा
संवाद न्यूज एजेंसी
रामपुर बुशहर। भड़ावली पंचायत को नशा मुक्त बनाने के उद्देश्य से जनप्रतिनिधियों और महिला मंडलों ने एकजुट होकर एंटी चिट्टा रैली निकाली। रैली के माध्यम से महिलाओं ने पंचायत क्षेत्र के लोगों को नशे के दुष्प्रभाव के बारे में जागरूक किया और चिट्टे सहित अन्य नशीले पदार्थों के खिलाफ एकजुट होकर लड़ाई लड़ने का आह्वान किया। महिलाओं ने रैली में जन-जन की यही पुकार, नशामुक्त हो हमारा परिवार, हम सबने ने यह ठाना है, नशे को जड़ से मिटाना है और नशे को भगाना है, देश को बचाना है जैसे कई नारे लगाए। इस दौरान पुलिस कर्मचारी भी मौजूद रहे। रैली में कुमसू, मतरेवल, कमलाऊ, छलावट, मसारना, करेरी, रसंदेली और राजपुरा सहित पंचायत के विभिन्न क्षेत्रों के महिला मंडलों ने भाग लिया। महिलाओं ने नशे के खिलाफ आवाज बुलंद करते हुए पंचायत को नशामुक्त बनाने का संकल्प लिया। पंचायत प्रधान कृष्ण गोपाल की अध्यक्षता में विभिन्न गांवों में सड़क पर उतरकर महिलाओं, जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने रैली निकाली और नशे के खात्मे का संकल्प लिया। पंचायत प्रधान कृष्ण गोपाल ने कहा कि पंचायत क्षेत्र में नशा तस्करी में संलिप्त किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। यदि कोई बीपीएल या एपीएल परिवार का सदस्य नशा तस्करी में संलिप्त पाया जाता है, तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई के साथ बीपीएल सूची से बाहर करने की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के बाहर से पंचायत क्षेत्र में फेरी लगाने आने वाले लोगों को पंचायत की अनुमति के बिना कारोबार करने की इजाजत नहीं होगी। इसके अलावा पंचायत क्षेत्र में जिन ग्रामीणों के घरों में नेपाली मूल के लोग रह रहे हैं, उन्हें 15 दिन के भीतर रामपुर थाने में पंजीकरण करवाना होगा और इसकी प्रति पंचायत कार्यालय में भी जमा करवानी होगी। ऐसा नहीं करने पर संबंधित मकान मालिकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कृष्ण गोपाल ने कहा कि पंचायत को नशा मुक्त बनाने के लिए हरसंभव प्रयास किए जाएंगे और नशा तस्करी में संलिप्त लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि नशे के खिलाफ बेहतर कार्य करने वाले महिला मंडलों और स्वच्छता के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले आंगनबाड़ी केंद्रों को 26 जनवरी को सम्मानित किया जाएगा।
बैठक में तैयार की आगामी रणनीति
पंचायत घर में भी प्रधान कृष्ण गोपाल की अध्यक्षता में बैठक हुई। इसमें महिला मंडलों की प्रतिनिधियों, पंचायत प्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने भाग लिया। बैठक में नशे के खात्मे को लेकर विस्तार से चर्चा की गई और आगामी रणनीति तैयार की गई।
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पंचायत को नशा मुक्त बनाने के लिए पंचायत प्रतिनिधियों और विभिन्न महिला मंडलों ने संभाला मोर्चा
संवाद न्यूज एजेंसी
रामपुर बुशहर। भड़ावली पंचायत को नशा मुक्त बनाने के उद्देश्य से जनप्रतिनिधियों और महिला मंडलों ने एकजुट होकर एंटी चिट्टा रैली निकाली। रैली के माध्यम से महिलाओं ने पंचायत क्षेत्र के लोगों को नशे के दुष्प्रभाव के बारे में जागरूक किया और चिट्टे सहित अन्य नशीले पदार्थों के खिलाफ एकजुट होकर लड़ाई लड़ने का आह्वान किया। महिलाओं ने रैली में जन-जन की यही पुकार, नशामुक्त हो हमारा परिवार, हम सबने ने यह ठाना है, नशे को जड़ से मिटाना है और नशे को भगाना है, देश को बचाना है जैसे कई नारे लगाए। इस दौरान पुलिस कर्मचारी भी मौजूद रहे। रैली में कुमसू, मतरेवल, कमलाऊ, छलावट, मसारना, करेरी, रसंदेली और राजपुरा सहित पंचायत के विभिन्न क्षेत्रों के महिला मंडलों ने भाग लिया। महिलाओं ने नशे के खिलाफ आवाज बुलंद करते हुए पंचायत को नशामुक्त बनाने का संकल्प लिया। पंचायत प्रधान कृष्ण गोपाल की अध्यक्षता में विभिन्न गांवों में सड़क पर उतरकर महिलाओं, जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने रैली निकाली और नशे के खात्मे का संकल्प लिया। पंचायत प्रधान कृष्ण गोपाल ने कहा कि पंचायत क्षेत्र में नशा तस्करी में संलिप्त किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। यदि कोई बीपीएल या एपीएल परिवार का सदस्य नशा तस्करी में संलिप्त पाया जाता है, तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई के साथ बीपीएल सूची से बाहर करने की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के बाहर से पंचायत क्षेत्र में फेरी लगाने आने वाले लोगों को पंचायत की अनुमति के बिना कारोबार करने की इजाजत नहीं होगी। इसके अलावा पंचायत क्षेत्र में जिन ग्रामीणों के घरों में नेपाली मूल के लोग रह रहे हैं, उन्हें 15 दिन के भीतर रामपुर थाने में पंजीकरण करवाना होगा और इसकी प्रति पंचायत कार्यालय में भी जमा करवानी होगी। ऐसा नहीं करने पर संबंधित मकान मालिकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कृष्ण गोपाल ने कहा कि पंचायत को नशा मुक्त बनाने के लिए हरसंभव प्रयास किए जाएंगे और नशा तस्करी में संलिप्त लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि नशे के खिलाफ बेहतर कार्य करने वाले महिला मंडलों और स्वच्छता के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले आंगनबाड़ी केंद्रों को 26 जनवरी को सम्मानित किया जाएगा।
बैठक में तैयार की आगामी रणनीति
पंचायत घर में भी प्रधान कृष्ण गोपाल की अध्यक्षता में बैठक हुई। इसमें महिला मंडलों की प्रतिनिधियों, पंचायत प्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने भाग लिया। बैठक में नशे के खात्मे को लेकर विस्तार से चर्चा की गई और आगामी रणनीति तैयार की गई।
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