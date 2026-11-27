Rampur Bushahar News: विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से बांधा समां,
शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 27 Nov 2026 11:28 PM IST
Updated Fri, 27 Nov 2026 11:28 PM IST
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दलाश (कुल्लू)। आर्यव्रत पब्लिक स्कूल दलाश में वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह मनाया गया। कार्यक्रम में भाजपा मंडल दलाश के अध्यक्ष विवेक वर्मा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। समारोह की अध्यक्षता दलाश पंचायत प्रधान आशा देवी, व्युंगल पंचायत प्रधान हरदयाल और डिंगीधार पंचायत प्रधान सपना देवी ने की। कार्यक्रम का शुभारंभ सरस्वती वंदना से हुआ। इसके बाद विद्यार्थियों ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से खूब समां बांधा। चौथी कक्षा के विद्यार्थियों ने कव्वाली नृत्य, जबकि शिशु और बाल वर्ग के विद्यार्थियों ने आकर्षक नृत्य प्रस्तुतियां दीं। छठी, सातवीं और आठवीं कक्षा के विद्यार्थियों ने पारंपरिक हिमाचली नाटी प्रस्तुत कर प्रदेश की संस्कृति को दर्शाया। वहीं, दूसरी कक्षा के विद्यार्थियों ने राजस्थानी, आठवीं और नौवीं कक्षा ने पंजाबी तथा दसवीं कक्षा के विद्यार्थियों ने दक्षिण भारतीय नृत्य प्रस्तुत किया। विद्यार्थियों ने काली माता नृत्य और नाटी की प्रस्तुति से भी खूब वाहवाही बटोरी। इस दौरान वर्षभर शैक्षणिक और अन्य गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया गया। सम्मानित होने वाले विद्यार्थियों में ईशानी, श्रवण, रोमिल, आशीष, वैभव, संजय, समर, संजीव, नविता, अमित, रिंकू, दिव्यांशा, दीपक और रामकृष्ण सहित अन्य विद्यार्थी शामिल रहे। समारोह में विद्यालय प्रबंधक रमेश वर्मा, प्रधानाचार्य संजय, विद्यालय प्रबंधन समिति अध्यक्ष संजीव शर्मा, अजय वर्मा, जयंत ठाकुर, दुष्यंत परमार, प्रेम शर्मा और मदन लाल सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।
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