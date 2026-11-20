Rampur Bushahar News: पोस्टर मेकिंग में जैतन और स्लोगन लेखन में प्रीति रही प्रथम
शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 20 Nov 2026 11:52 PM IST
Updated Fri, 20 Nov 2026 11:52 PM IST
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निरमंड (कुल्लू )। राजकीय महाविद्यालय निरमंड के रेड रिबन क्लब ने कॉलेज परिसर में पोस्टर मेकिंग और स्लोगन लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया। प्रतियोगिता में विद्यार्थियों को एचआईवी और एड्स के प्रति जागरूक किया गया। पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता में जैतन ने प्रथम, सुनीता द्वितीय स्थान और ममता ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। स्लोगन लेखन प्रतियोगिता में प्रीति प्रथम स्थान, प्रिया द्वितीय स्थान और नेहा ने तृतीय स्थान हासिल किया। जागरूकता कार्यक्रम में प्राचार्य प्रो. कुलजीत सिंह, डॉ. संदीप ठाकुर, डॉ. मदन ठाकुर, प्रो. सुरिंदर, प्रो. राहुल शर्मा और रेड रिबन क्लब के नोडल अधिकारी प्रो. राजेश चौहान ने निर्णायक मंडल की भूमिका निभाई। कॉलेज प्राचार्य प्रो. कुलजीत सिंह और नोडल अधिकारी प्रो. राजेश चौहान ने विजेताओं को बधाई दी।
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