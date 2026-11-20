{"_id":"6b003b9882e5d08ff40cd18a","slug":"aitan-stood-first-in-poster-making-and-priti-stood-first-in-slogan-writing-rampur-hp-news-c-178-1-ram1001-175314-2026-11-20","type":"story","status":"publish","title_hn":"Rampur Bushahar News: पोस्टर मेकिंग में जैतन और स्लोगन लेखन में प्रीति रही प्रथम","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

Rampur Bushahar News: पोस्टर मेकिंग में जैतन और स्लोगन लेखन में प्रीति रही प्रथम

शिमला ब्यूरो

Updated Fri, 20 Nov 2026 11:52 PM IST Updated Fri, 20 Nov 2026 11:52 PM IST

विज्ञापन







Link Copied

