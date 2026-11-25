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संवाद न्यूज एजेंसी

रामपुर बुशहर। चेक बाउंस के एक मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रोहड़ू की अदालत ने आरोपी हीरा सिंह की अपील स्वीकार करते हुए निचली अदालत की ओर से सुनाई गई छह माह की कैद और 1.60 लाख रुपये जुर्माने की सजा को रद्द कर दिया है। अदालत ने आरोपी को परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत लगाए गए आरोप से बरी कर दिया। मामले के अनुसार, शिकायतकर्ता महिला ने आरोप लगाया था कि वर्ष 2018 के सेब सीजन के दौरान आरोपी हीरा सिंह ने उसके पति से पैक सेब की पेटियां खरीदी थीं। इस लेनदेन के शेष 92 हजार रुपये के भुगतान के लिए आरोपी ने चेक जारी किया था। बैंक में प्रस्तुत करने पर चेक खाते में पर्याप्त राशि न होने के कारण बाउंस हो गया। इसके बाद शिकायतकर्ता ने आरोपी को कानूनी नोटिस भेजा, लेकिन भुगतान नहीं होने पर अदालत में शिकायत दर्ज करवाई। निचली अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया। इसके खिलाफ आरोपी ने अतिरिक्त सत्र न्यायालय रोहड़ू में अपील दायर की। अपील पर सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि शिकायतकर्ता की ओर से भेजे गए कानूनी नोटिस की वास्तविक डिलीवरी की तारीख साबित करने के लिए डाक की पावती, ट्रैकिंग रिपोर्ट या अन्य विश्वसनीय दस्तावेज रिकॉर्ड पर मौजूद नहीं थे। अदालत ने स्पष्ट किया कि केवल नोटिस भेजना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसकी प्राप्ति की तारीख साबित करना भी जरूरी है, ताकि आरोपी को भुगतान के लिए कानून के तहत मिलने वाले 15 दिनों की अवधि की सही गणना की जा सके। अदालत ने पाया कि शिकायतकर्ता ने 5 जनवरी 2019 को शिकायत दर्ज करवाई थी, जबकि उस समय कानून के तहत आवश्यक अवधि पूरी होने से संबंधित प्रमाण उपलब्ध नहीं थे। ऐसे में शिकायत समय से पहले और बिना कारण-ए-दावा के दाखिल की गई थी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने निचली अदालत का दोषसिद्धि और सजा का फैसला रद कर आरोपी को बरी कर दिया।