Rampur Bushahar News: फांचा से श्रीखंड महादेव तक बनेगा नया ट्रैक, ईको टूरिज्म से होगा विकास
शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 27 Nov 2026 11:43 PM IST
Updated Fri, 27 Nov 2026 11:43 PM IST
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ईको डेवलपमेंट कमेटी का होगा गठन, यात्रा की मूलभूत सुविधाओं का होगा विस्तार
यात्रियों को मिलेंगी बेहतर सुविधाएं, शौचालय और आधारभूत ढांचा भी होगा विकसित
वन अरण्यपाल सीबी ताशीलदार ने विस्तृत समीक्षा कर योजना को धरातल पर उतारने के दिए निर्देश
सुभाष सेन
रामपुर बुशहर। हिमाचल प्रदेश में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने और श्रीखंड महादेव यात्रा को अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए वन विभाग नई योजना पर काम करेगा। ईको टूरिज्म के तहत फांचा से श्रीखंड महादेव तक करीब 18 किलोमीटर लंबे ट्रैक को विकसित करने की योजना तैयार की जा रही है। इसके तहत रास्ते को बेहतर बनाने के साथ श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए जरूरी बुनियादी सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी। रामपुर में वन विभाग की सर्किल स्तरीय बैठक हुई। बैठक में वन अरण्यपाल रामपुर सीबी ताशीलदार के समक्ष डीएफओ रामपुर गुरहर्ष सिंह ने फांचा से श्रीखंड महादेव तक ट्रैक विकसित करने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने ईको टूरिज्म को बढ़ावा देने और इस मार्ग से श्रद्धालुओं की आवाजाही सुगम बनाने के लिए पूरी योजना का खाका प्रस्तुत किया। योजना के तहत ट्रैक को यात्रियों की जरूरतों और सुविधाओं को ध्यान में रखकर विकसित किया जाएगा। रास्ते को सुरक्षित और सुगम बनाने के साथ विभिन्न स्थानों पर शौचालय, विश्राम स्थल और अन्य बुनियादी सुविधाएं जुटाई जाएंगी। इसके अलावा ट्रैक के आसपास स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा, ताकि धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ प्राकृतिक संपदा को सुरक्षित रखा जा सके। योजना को व्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ाने के लिए ईको डेवलपमेंट कमेटी का गठन किया जाएगा। कमेटी के माध्यम से ट्रैक के विकास, रखरखाव और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े कार्य किए जाएंगे। इसमें स्थानीय लोगों की भागीदारी भी सुनिश्चित की जाएगी। इससे क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलने के साथ स्थानीय लोगों के लिए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर भी पैदा हो सकेंगे। वन अरण्यपाल सीबी ताशीलदार ने विभागीय अधिकारियों को श्रीखंड महादेव ट्रैक के विकास का विस्तृत खाका तैयार करने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों को ट्रैक की मौजूदा स्थिति, निर्माण की जरूरतों और यात्रियों के लिए विकसित की जाने वाली सुविधाओं का आकलन कर प्रस्ताव तैयार करने को कहा गया है।
श्रीखंड यात्रा के लिए बन सकता है वैकल्पिक मार्ग
श्रीखंड महादेव यात्रा धार्मिक दृष्टि से विशेष महत्व रखती है। हर वर्ष बड़ी संख्या में श्रद्धालु दुर्गम पहाड़ी रास्तों से होकर महादेव के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। कुल्लू जिले के बागीपुल से जाओं होते हुए श्रीखंड महादेव तक जाने वाले ट्रैक को बादल फटने की घटना से काफी नुकसान पहुंचा है। ऐसे में फांचा की ओर से श्रीखंड महादेव तक वैकल्पिक मार्ग विकसित होने से श्रद्धालुओं को राहत मिल सकती है। इस मार्ग से यात्रा की दूरी और समय दोनों कम होने की संभावना है। ट्रैक पर जरूरी सुविधाएं विकसित होने से यात्रा को अधिक सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने में भी मदद मिलेगी।
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यात्रियों को मिलेंगी बेहतर सुविधाएं, शौचालय और आधारभूत ढांचा भी होगा विकसित
वन अरण्यपाल सीबी ताशीलदार ने विस्तृत समीक्षा कर योजना को धरातल पर उतारने के दिए निर्देश
सुभाष सेन
रामपुर बुशहर। हिमाचल प्रदेश में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने और श्रीखंड महादेव यात्रा को अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए वन विभाग नई योजना पर काम करेगा। ईको टूरिज्म के तहत फांचा से श्रीखंड महादेव तक करीब 18 किलोमीटर लंबे ट्रैक को विकसित करने की योजना तैयार की जा रही है। इसके तहत रास्ते को बेहतर बनाने के साथ श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए जरूरी बुनियादी सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी। रामपुर में वन विभाग की सर्किल स्तरीय बैठक हुई। बैठक में वन अरण्यपाल रामपुर सीबी ताशीलदार के समक्ष डीएफओ रामपुर गुरहर्ष सिंह ने फांचा से श्रीखंड महादेव तक ट्रैक विकसित करने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने ईको टूरिज्म को बढ़ावा देने और इस मार्ग से श्रद्धालुओं की आवाजाही सुगम बनाने के लिए पूरी योजना का खाका प्रस्तुत किया। योजना के तहत ट्रैक को यात्रियों की जरूरतों और सुविधाओं को ध्यान में रखकर विकसित किया जाएगा। रास्ते को सुरक्षित और सुगम बनाने के साथ विभिन्न स्थानों पर शौचालय, विश्राम स्थल और अन्य बुनियादी सुविधाएं जुटाई जाएंगी। इसके अलावा ट्रैक के आसपास स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा, ताकि धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ प्राकृतिक संपदा को सुरक्षित रखा जा सके। योजना को व्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ाने के लिए ईको डेवलपमेंट कमेटी का गठन किया जाएगा। कमेटी के माध्यम से ट्रैक के विकास, रखरखाव और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े कार्य किए जाएंगे। इसमें स्थानीय लोगों की भागीदारी भी सुनिश्चित की जाएगी। इससे क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलने के साथ स्थानीय लोगों के लिए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर भी पैदा हो सकेंगे। वन अरण्यपाल सीबी ताशीलदार ने विभागीय अधिकारियों को श्रीखंड महादेव ट्रैक के विकास का विस्तृत खाका तैयार करने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों को ट्रैक की मौजूदा स्थिति, निर्माण की जरूरतों और यात्रियों के लिए विकसित की जाने वाली सुविधाओं का आकलन कर प्रस्ताव तैयार करने को कहा गया है।
श्रीखंड यात्रा के लिए बन सकता है वैकल्पिक मार्ग
श्रीखंड महादेव यात्रा धार्मिक दृष्टि से विशेष महत्व रखती है। हर वर्ष बड़ी संख्या में श्रद्धालु दुर्गम पहाड़ी रास्तों से होकर महादेव के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। कुल्लू जिले के बागीपुल से जाओं होते हुए श्रीखंड महादेव तक जाने वाले ट्रैक को बादल फटने की घटना से काफी नुकसान पहुंचा है। ऐसे में फांचा की ओर से श्रीखंड महादेव तक वैकल्पिक मार्ग विकसित होने से श्रद्धालुओं को राहत मिल सकती है। इस मार्ग से यात्रा की दूरी और समय दोनों कम होने की संभावना है। ट्रैक पर जरूरी सुविधाएं विकसित होने से यात्रा को अधिक सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने में भी मदद मिलेगी।
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