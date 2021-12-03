Mandi News: पूर्व कार्यकर्ताओं से मिला विहिप संगठन

अशोक सिंहल की जन्म शताब्दी वर्ष में प्रदेशभर में होंगे कार्यक्रमसंवाद न्यूज एजेंसीमंडी। विश्व हिंदू परिषद (विहिप) की जिला मंडी इकाई ने मंगलवार को पूर्व और वर्तमान कार्यकर्ताओं के लिए मिलन कार्यक्रम आयोजित किया। लंबे समय तक संगठन में विभिन्न दायित्व निभाने वाले पूर्व कार्यकर्ताओं को पटका पहनाकर सम्मानित किया गया। इस दौरान संगठन की आगामी गतिविधियों की जानकारी भी साझा की गई।विहिप के इंद्रप्रस्थ क्षेत्र के क्षेत्रीय मंत्री लेखराज राणा ने बताया कि इस वर्ष श्रद्धेय अशोक सिंहल की जन्म शताब्दी मनाई जा रही है। देशभर में 27 सितंबर से कार्यक्रम शुरू हो चुके हैं। हिमाचल में इसकी शुरुआत लाहौल के तांदी संगम से हुई है, जबकि 14 अक्तूबर को शिमला में प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम होगा। उन्होंने बताया कि इस वर्ष हितचिंतक अभियान भी चलाया जा रहा है, जिसके तहत कार्यकर्ता घर-घर जाकर लोगों को संगठन से जोड़ेंगे। मंडी विभाग को डेढ़ लाख हितचिंतक बनाने का लक्ष्य दिया गया है। बैठक में आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा पर भी चर्चा हुई।