Mandi News: रेड रन मैराथन में वीजीसी मंडी के विद्यार्थियों का दबदबा, सात पुरस्कार जीते

विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसीमंडी। सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी में वीरवार को जिला स्तरीय युवा उत्सव मैराथन रेड रन का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य विभाग के तत्वावधान में आयोजित इस मैराथन के माध्यम से युवाओं को फिटनेस के प्रति जागरूक करने के साथ ही एचआईवी, एड्स और टीबी के प्रति जागरूकता का संदेश दिया गया।मैराथन को सुबह आठ बजे हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इसके बाद अमृत महोत्सव हॉल में आयोजित कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. ललित कुमार अवस्थी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने कहा कि स्वस्थ युवा ही विकसित भारत की नींव हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. अशोक कुमार चौहान ने एचआईवी और एड्स से जुड़ी भ्रांतियों को दूर करने तथा टीबी मुक्त भारत अभियान को सफल बनाने के लिए जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया। मैराथन में वीजीसी मंडी के धावकों ने सात पुरस्कार जीते।मैराथन की लड़कियों की श्रेणी में वीजीसी मंडी की कृतिका ने पहला, तान्या ने दूसरा और पल्लवी ठाकुर ने तीसरा स्थान हासिल किया। इसी कॉलेज की रवीना कुमारी को पहला सांत्वना पुरस्कार मिला, जबकि संस्कृत कॉलेज सुंदरनगर की दीवांशी ने दूसरा सांत्वना पुरस्कार प्राप्त किया।लड़कों की श्रेणी में वीजीसी मंडी के शशि ठाकुर ने पहला स्थान हासिल किया। जागृति टीचर ट्रेनिंग कॉलेज के रोहित दूसरे और वीजीसी मंडी के गौरव तीसरे स्थान पर रहे। वीजीसी मंडी के खेमराज को पहला सांत्वना पुरस्कार, जबकि विजय मेमोरियल कॉलेज ऑफ एजुकेशन, भंगरोटू के विकास कटोच को दूसरा सांत्वना पुरस्कार प्रदान किया गया।