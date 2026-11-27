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वाहन चालकों को तीन वैकल्पिक मार्गों से गुजरने की सलाहसंवाद न्यूज एजेंसीधर्मपुर (मंडी)। बरोटी-धर्मपुर वाया चालाली सड़क पर सफर करने वाले वाहन चालकों को आगामी 15 दिसंबर तक परेशानी का सामना करना पड़ेगा। लोक निर्माण विभाग इस सड़क पर तीन बॉक्स कलवर्ट का निर्माण करवाएगा। इसके चलते 15 दिसंबर तक सड़क पर वाहनों की आवाजाही बंद रखने की अनुमति मांगी गई है। निर्माण कार्य को सुरक्षित और निर्धारित समय में पूरा करने के लिए विभाग ने यह कदम उठाया है।लोक निर्माण विभाग उपमंडल मंडप की ओर से एसडीएम धर्मपुर को भेजे गए पत्र के अनुसार बरोटी-धर्मपुर वाया चालाली सड़क के किलोमीटर 0/0 से 7/100 तक तीन स्थानों पर बॉक्स कलवर्ट बनाए जाने हैं।विभाग ने वाहन चालकों की सुविधा के लिए तीन वैकल्पिक मार्ग सुझाए हैं। इनमें बरोटी से धर्मपुर वाया बनाल, बरोटी से धर्मपुर वाया तड्डा और बरोटी से धर्मपुर वाया डिडणू-बनाल मार्ग शामिल हैं। लोक निर्माण विभाग उपमंडल मंडप के सहायक अभियंता योगेश वर्मा ने क्षेत्र के लोगों और वाहन चालकों से निर्माण कार्य के दौरान सहयोग की अपील की है।