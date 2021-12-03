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पुलिस ने परिजनों और स्थानीय लोगों के सहयोग से रविवार को तलाश अभियान चलाया। इस दौरान दोनों छात्र पधर डायनापार्क मार्ग पर टीप गांव के समीप घूमते हुए मिले। डीएसपी पधर लोकेंद्र नेगी ने बताया कि दोनों नाबालिग छात्रों को सकुशल उनके परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। संवाद

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पधर (मंडी)। पधर पुलिस ने लापता हुए नौवीं कक्षा के दो नाबालिग छात्रों को तलाश कर सुरक्षित उनके परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। पुलिस की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार दोनों छात्र शुक्रवार को स्कूल गए थे लेकिन छुट्टी होने के बाद घर नहीं लौटे। परिजनों ने अपने स्तर पर काफी तलाश की, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद शनिवार को परिजनों ने पुलिस थाना पधर में शिकायत दर्ज करवाकर बच्चों को ढूंढने की गुहार लगाई।