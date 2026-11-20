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कांगू स्थित ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन में वाहनों की पासिंग पर जताया रोषएसडीएम को सौंपा ज्ञापन, पुराने सिस्टम से पासिंग करवाने की उठाई मांगसंवाद न्यूज एजेंसीजोगिंद्रनगर (मंडी)। सुंदरनगर स्थित कांगू में स्थापित ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन (एटीएस) के विरोध में शुक्रवार को जोगिंद्रनगर में ट्रांसपोर्टरों ने प्रदर्शन किया। ट्रक, टैक्सी, टेंपो और अन्य मालवाहक वाहनों के चालकों व मालिकों ने शहर में आक्रोश रैली निकालकर इस व्यवस्था को समाप्त करने की मांग उठाई। ट्रांसपोर्टरों ने चेतावनी दी कि यदि एक सप्ताह के भीतर उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो वे मंडी-पठानकोट हाईवे जाम करेंगे।ट्रक यूनियन के अध्यक्ष अजय ठाकुर की अगुवाई में ट्रांसपोर्टरों ने शहर में रैली निकालकर एटीएस के खिलाफ नारेबाजी की। इसके बाद मिनी सचिवालय के बाहर एकत्रित होकर प्रदर्शन किया और एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। ट्रांसपोर्टरों का आरोप है कि कांगू स्थित एटीएस में वाहनों की फिटनेस जांच के नाम पर उनसे पहले की अपेक्षा दोगुने शुल्क वसूले जा रहे हैं। इससे परिवहन कारोबार से जुड़े लोगों की आर्थिक स्थिति पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है।ट्रांसपोर्टर नरेंद्र ठाकुर ने आरोप लगाया कि एटीएस व्यवस्था के कारण वाहन मालिकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं, अजय ठाकुर ने कहा कि इस व्यवस्था का फायदा उठाने के लिए कुछ दलाल भी सक्रिय हो गए हैं, जो फिटनेस करवाने के नाम पर ट्रांसपोर्टरों से अवैध वसूली कर रहे हैं। उन्होंने मांग की है कि वाहनों की पासिंग पहले की तरह एसडीएम कार्यालय के अधीन करवाई जाए और एटीएस व्यवस्था को निरस्त किया जाए।प्रदर्शन के दौरान ट्रांसपोर्टर बलदेव, हैप्पी, विजय भंगालिया सहित टैक्सी यूनियन के चालक और अन्य वाहन मालिक मौजूद रहे। वहीं, एसडीएम मनीश चौधरी ने कहा कि ट्रांसपोर्टरों की मांगों को उचित माध्यम से संबंधित विभाग तक पहुंचाया जाएगा, ताकि आगामी कार्रवाई की जा सके।