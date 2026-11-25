विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

1 दिसंबर से सीजीसी यूनिवर्सिटी मोहाली में आयोजित होगी अंतर-विश्वविद्यालय महिला कबड्डी प्रतियोगितासंवाद न्यूज एजेंसीमंडी। खेल प्रतिभा, कड़ी मेहनत और बुलंद हौसलों के दम पर वल्लभ राजकीय महाविद्यालय (वीजीसी) मंडी की तीन होनहार छात्राओं ने बड़ी उपलब्धि हासिल कर महाविद्यालय का नाम रोशन किया है। महाविद्यालय की छात्राओं मुस्कान, दिशा और हेमा ठाकुर का चयन सरदार पटेल विश्वविद्यालय (एसपीयू), मंडी की महिला कबड्डी टीम में हुआ है। तीनों छात्राएं बीए की पढ़ाई कर रही हैं और अब अंतर-विश्वविद्यालय स्तर पर अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगी।तीनों खिलाड़ियों का चयन सीजीसी यूनिवर्सिटी मोहाली में 1 से 7 दिसंबर तक आयोजित होने वाली अंतर-विश्वविद्यालय महिला कबड्डी प्रतियोगिता (सत्र 2026-27) के लिए किया गया है।सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी की 14 सदस्यीय महिला कबड्डी टीम में मंडी और कुल्लू जिले के पांच महाविद्यालयों की प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। टीम में वल्लभ कॉलेज मंडी की तीन, राजकीय महाविद्यालय कुल्लू की तीन, एमएलएसएम कॉलेज सुंदरनगर की तीन, राजकीय महाविद्यालय बासा (गोहर) की तीन तथा राजकीय महाविद्यालय जोगिंद्रनगर की दो छात्राएं शामिल हैं। प्रतियोगिता की तैयारियों के लिए चयनित खिलाड़ियों का प्रशिक्षण शिविर राजकीय संस्कृत महाविद्यालय, सुंदरनगर में आयोजित किया जा रहा है।महाविद्यालय की शारीरिक शिक्षा विभागाध्यक्ष अंजू शर्मा ने बताया कि मुस्कान, दिशा और हेमा ठाकुर का चयन सुंदरनगर में आयोजित अंतर-महाविद्यालय कबड्डी प्रतियोगिता में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर हुआ है। उनकी इस सफलता से महाविद्यालय में खुशी का माहौल है।