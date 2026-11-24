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संवाद न्यूज एजेंसीमंडी। बाॅस्केटबॉल के मैदान में शानदार प्रदर्शन कर सीबीएसई स्कूल मंडी के तीन खिलाड़ियों ने जिले का मान बढ़ाया है। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में अपने खेल कौशल का लोहा मनवाने के बाद तीनों खिलाड़ियों का चयन राष्ट्रीय स्कूल बाॅस्केटबॉल प्रतियोगिता के लिए हुआ है।राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए चयनित खिलाड़ियों में अंडर-14 बालक वर्ग से रितिक कुमार, अंडर-14 बालिका वर्ग से रिधिमा ठाकुर और अंडर-19 वर्ग से इरफान शामिल हैं। तीनों खिलाड़ियों ने राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में बेहतरीन प्रदर्शन कर राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचने का गौरव हासिल किया है।अंडर-14 बालक वर्ग की राज्य स्तरीय प्रतियोगिता बिलासपुर में, जबकि बालिका वर्ग की प्रतियोगिता हटगढ़ में आयोजित की गई थी। अंडर-14 बाल वर्ग की राष्ट्रीय प्रतियोगिता मध्य प्रदेश में 31 दिसंबर से 4 जनवरी तक आयोजित होगी। वहीं अंडर-14 बालिका वर्ग की प्रतियोगिता तमिलनाडु में 9 से 12 दिसंबर तक होगी। इसके अलावा अंडर-19 वर्ग की राष्ट्रीय प्रतियोगिता दिसंबर माह में छत्तीसगढ़ के रायपुर में आयोजित की जाएगी। कोच चंदन कटोच ने खिलाड़ियों को बधाई देते हुए उम्मीद जताई कि वे राष्ट्रीय स्तर पर भी बेहतर प्रदर्शन कर स्कूल और मंडी जिले का नाम रोशन करेंगे।