Mandi News: बेटे ने गलती से खाया था जहरीला पदार्थ

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चार अक्तूबर को घटना का पता उस समय चला, जब एक राहगीर ने घर के भीतर से महिला और बच्चे के चिल्लाने की आवाजें सुनीं। इसके बाद दोनों को गंभीर हालत में नागरिक अस्पताल जोगिंद्रनगर पहुंचाया गया। यहां से उन्हें नेरचौक स्थित मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। चार वर्षीय बच्चा दो दिन के उपचार के बाद स्वस्थ हो गया था, जबकि महिला करीब एक सप्ताह तक मेडिकल कॉलेज नेरचौक में उपचाराधीन रही। पूरी तरह स्वस्थ होने के बाद महिला अब घर लौट आई है।घटना के बाद पुलिस ने मामले की जांच करते हुए मायके और ससुराल पक्ष के 12 लोगों के बयान दर्ज किए थे। पूछताछ के दौरान किसी ने भी घटना को लेकर संदेह जाहिर नहीं किया था। महिला के स्वस्थ होने के बाद पुलिस ने उसका बयान दर्ज किया। पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार ने महिला के बयान दर्ज किए जाने की पुष्टि की है।