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संवाद न्यूज एजेंसीमंडी। गुरु गुरु नानक देव के 557वें प्रकाश पर्व के पावन उपलक्ष्य पर ऐतिहासिक गुरुद्वारा गुरु गोबिंद सिंह पड्डल में गुरुपर्व श्रद्धा और धूमधाम के साथ मनाया गया। पर्व से एक दिन पूर्व गुरुद्वारा प्रबंध समिति पड्डल की ओर से शहर भर में सुबह भव्य अमृत नगर कीर्तन निकाला गया, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने बढ़-चढ़कर भाग लिया।गुरुद्वारा प्रबंध समिति के सचिव गुरदीप सिंह ने बताया कि मंगलवार सुबह 10 बजे अखंड पाठ साहिब के भोग डाले गए। इसके बाद दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक दिव्य शबद कीर्तन दरबार सजाया गया। इस दौरान गुरु की काशी नगरी पटियाला साहिब से विशेष रूप से पहुंचे भाई भूपिंद्र सिंह के रागी जत्थे ने अपने मधुर कीर्तन और गुरु महिमा के गुणगान से साध संगत को निहाल किया।संध्याकाल में 7 बजे से शबद कीर्तन के बाद रात्रि दस बजे तक नौनिहालों के लिए विशेष कवि दरबार का आयोजन किया। इसमें बच्चों ने गुरु नानक देव के जीवन, उनकी शिक्षाओं और आदर्शों को सुंदर कविताओं के माध्यम से संगत के समक्ष प्रस्तुत किया। रात्रि तक चले इस धार्मिक आयोजन में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने गुरुद्वारा सभागार में हाजिरी भरी। इस अवसर पर रात्रि तक संगत के लिए गुरु का अटूट लंगर भी बरताया गया।