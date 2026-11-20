संवाद नयूज एजेंसीसरकाघाट (मंडी)। उपमंडल सरकाघाट के अंतर्गत चलहर कैंची मोड़-सेहल ग्राम नलासा वाया बकारटा सड़क मार्ग पर 21 नवंबर से 5 दिसंबर 2026 तक सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी। सड़क पर पाइप पुलिया और विंग वॉल के निर्माण कार्य के चलते यह निर्णय लिया गया है।इस संबंध में उपमंडलाधिकारी (ना.) सरकाघाट कृष्ण कुमार शर्मा ने आदेश जारी किए हैं। उन्होंने लोक निर्माण विभाग को सड़क बंद रहने की अवधि के दौरान उचित स्थानों पर सूचना और डायवर्जन बोर्ड लगाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही आपातकालीन स्थिति में एंबुलेंस और अग्निशमन वाहनों की आवाजाही सुनिश्चित करने को कहा है, ताकि लोगों को आवश्यक सेवाओं के लिए परेशानी न हो।