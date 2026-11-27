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संवाद न्यूज एजेंसीडैहर (मंडी)। किसानों को प्राकृतिक खेती के प्रति प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कृषि विभाग के कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण (आत्मा) मंडी की ओर से कृषि विज्ञान केंद्र सुंदरनगर में दो दिवसीय किसान-वैज्ञानिक संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें मंडी जिले के सभी 14 विकास खंडों से दो-दो प्रगतिशील किसानों सहित कुल 28 किसानों ने भाग लिया। कार्यक्रम में सेंट्रल जोन मंडी की कार्यकारी निदेशक डॉ. प्राची विशेष रूप से उपस्थित रहीं।कार्यक्रम के दौरान किसानों और कृषि वैज्ञानिकों के बीच प्राकृतिक खेती, फसल उत्पादन, आधुनिक कृषि तकनीकों और खेती से जुड़ी व्यावहारिक समस्याओं पर विस्तार से चर्चा हुई। किसानों ने प्राकृतिक खेती अपनाने के अपने अनुभव साझा किए और कृषि से संबंधित विभिन्न सवाल विशेषज्ञों के समक्ष रखे।कार्यकारी निदेशक डॉ. प्राची ने कहा कि किसानों और कृषि वैज्ञानिकों के बीच सीधा संवाद कृषि क्षेत्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। किसानों को नई तकनीकों और वैज्ञानिक पद्धतियों को अपनाने के साथ अपने अनुभवों का भी आदान-प्रदान करना चाहिए।