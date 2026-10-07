फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Mandi News ›   Taught 42 students the tricks of entrepreneurship

Mandi News: 42 विद्यार्थियों को सिखाए उद्यमिता के गुर

Wed, 07 Oct 2026 06:53 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 07 Oct 2026 06:53 PM IST
विज्ञापन
Taught 42 students the tricks of entrepreneurship
सुंदरनगर (मंडी)। जवाहरलाल नेहरू राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज (जेएनजीईसी) सुंदरनगर में बुधवार को भारत सरकार के रेजिंग एंड एक्सेलेरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस (आरएएमपी) कार्यक्रम के तहत तीन दिवसीय उद्यमिता विकास कार्यक्रम शुरू हुआ। उद्योग विभाग हिमाचल प्रदेश की ओर से आयोजित कार्यक्रम में 42 विद्यार्थी भाग ले रहे हैं। प्रशिक्षण 9 अक्तूबर तक चलेगा। उद्घाटन अवसर पर उद्योग विभाग मंडी की महाप्रबंधक नेहा चौहान मुख्य अतिथि रहीं। उन्होंने विद्यार्थियों को उद्यमिता के क्षेत्र में उपलब्ध अवसरों की जानकारी दी और प्रशिक्षण का लाभ उठाने का आह्वान किया। प्रशिक्षण के दौरान व्यवसाय शुरू करने की प्रक्रिया, उद्यमिता के विभिन्न पहलुओं और स्वरोजगार के अवसरों की जानकारी दी जाएगी। कॉलेज के निदेशक-सह-प्रधानाचार्य प्रो. राजीव खंडूजा ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम युवाओं को नौकरी तलाशने के साथ रोजगार सृजन के लिए भी प्रेरित करते हैं। उन्होंने विद्यार्थियों से प्रशिक्षण में मिली जानकारी को व्यावहारिक रूप से अपनाने का आह्वान किया। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed