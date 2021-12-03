फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Mandi News ›   Tailoring instructors and watchmen will return to their parent departments.

Mandi News: टेलरिंग शिक्षकों और चौकीदारों की मूल विभागों में होगी वापसी

Wed, 07 Oct 2026 01:09 AM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 07 Oct 2026 01:09 AM IST
विज्ञापन
Tailoring instructors and watchmen will return to their parent departments.
नगर निगम मंडी और नेरचौक निकायों से कर्मचारियों को किया जाएगा कार्यमुक्त
विज्ञापन

सरकारी मंजूरी के बाद शहरी विकास विभाग ने दी तत्काल प्रत्यावर्तन को हरी झंडी
डिजिटल पर न चलाएं...
संवाद न्यूज एजेंसी
बैहना (मंडी)। प्रदेश के शहरी निकायों में वर्ष 2015 से 2022 के बीच ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग से मर्ज किए गए टेलरिंग शिक्षकों और चौकीदारों को अब उनके मूल विभाग में वापस भेजा जाएगा। शहरी विकास विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर सेवाएं तत्काल प्रभाव से ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग को प्रत्यावर्तित करने के निर्देश दिए हैं। यह निर्णय 1 जून 2026 को प्रधान सचिव (वित्त) की अध्यक्षता में हुई उच्चस्तरीय बैठक में लिए गए फैसले और सरकार की स्वीकृति के बाद लिया गया। विभाग ने संबंधित नगर निगमों और नगर परिषदों के अधिकारियों को कर्मचारियों को तुरंत कार्यमुक्त करने के निर्देश दिए हैं, ताकि वे अपने मूल विभाग में समय पर ज्वाइन कर सकें।

आदेश के तहत नगर निगम मंडी, धर्मशाला और पालमपुर सहित नगर परिषद नेरचौक, बैजनाथ-पपरोला, जवाली, अंब, चिड़गांव और शाहपुर के संबंधित कर्मचारियों को रिलीव किया जाना है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के निदेशक को भी आगामी कार्रवाई के लिए सूचित किया गया है। हालांकि, नगर निगम मंडी की सहायक आयुक्त अपराजिता चंदेल और जिला पंचायत अधिकारी मंडी अंचित डोगरा ने कहा कि उन्हें अभी इस संबंध में आधिकारिक सूचना प्राप्त नहीं हुई है। सूचना मिलने के बाद ही वे इस पर टिप्पणी कर सकेंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed