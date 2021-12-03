फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Mandi News ›   System asleep... attendants spending nights on the floor.

Mandi News: नींद में सिस्टम...फर्श पर रातें काट रहे तीमारदार

Tue, 06 Oct 2026 12:48 AM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 12:48 AM IST
विज्ञापन
System asleep... attendants spending nights on the floor.
जोगिंद्रनगर (मंडी)। मरीज के इलाज के साथ तीमारदारों को भी अब रात गुजारने की चिंता सता रही है। जोगिंद्रनगर सिविल अस्पताल में लाखों रुपये की लागत से बनाए गए सराय भवन के बावजूद तीमारदारों को ठहरने की सुविधा नहीं मिल रही है। मजबूरी में उन्हें अस्पताल के रोगी वार्डों में फर्श पर रातें काटनी पड़ रही हैं या निजी होटलों में कमरा लेकर जेब ढीली करनी पड़ रही है।
विज्ञापन

लाडा के तहत करीब 15 लाख रुपये की लागत से बने दो मंजिला सराय भवन का लोकार्पण 23 अक्तूबर 2018 को तत्कालीन सांसद स्वर्गीय रामस्वरूप शर्मा ने स्थानीय विधायक प्रकाश राणा की मौजूदगी में किया था। भवन की पहली मंजिल के बड़े हॉल में 20 से अधिक तीमारदारों के ठहरने की क्षमता है। दूसरी मंजिल पर तीन कमरे भी इसके लिए आरक्षित हैं। भवन में शौचालय और स्नानागार की सुविधा के साथ दानी सज्जनों की ओर से बेड और बिस्तर भी उपलब्ध करवाए गए थे।
विज्ञापन

वर्तमान में अस्पताल प्रबंधन सराय की एक मंजिल का इस्तेमाल दवाओं के भंडारण के लिए कर रहा है। जबकि दूसरी मंजिल के कमरों में स्टाफ कर्मियों के रहने की बात सामने आई है। इससे बीते करीब तीन साल से सराय भवन का लाभ तीमारदारों को नहीं मिल पा रहा है।
विज्ञापन
विज्ञापन

तीमारदार विनोद कुमार ने बताया कि अस्पताल में रोजाना बड़ी संख्या में मरीज उपचार के लिए पहुंचते हैं। गंभीर मरीजों के भर्ती होने पर उनके साथ आए लोगों के लिए ठहरने की व्यवस्था नहीं होने से उन्हें वार्ड के फर्श पर ही लेटकर रात गुजारनी पड़ती है। स्थानीय निवासियों संजय, रीता और विवेक ने प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग से सराय भवन को तत्काल तीमारदारों के लिए खोलने की मांग की है।

अस्पताल प्रशासन से सराय भवन के इस्तेमाल की वास्तविक स्थिति की जानकारी ली जाएगी। इसके बाद दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे। -मनीश चौधरी, रोगी कल्याण समिति के अध्यक्ष एवं एसडीएम
मामला संज्ञान में आया है। जल्द अस्पताल प्रशासन को सराय भवन तीमारदारों के इस्तेमाल में लाने के निर्देश दिए जाएंगे। -डॉ. अशोक चौहान, सीएमओ मंडी
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed