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कोटली में राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह का समापनसंवाद न्यूज एजेंसीकोटली (मंडी)। राजकीय महाविद्यालय कोटली में राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह का समापन जीवनी पुस्तकों की विशेष प्रदर्शनी के साथ हुआ। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी क्लब के तत्वावधान में आयोजित प्रदर्शनी का संयोजन क्लब संयोजक एवं पुस्तकालयाध्यक्ष कविता मल्होत्रा ने किया।प्रदर्शनी में महान व्यक्तित्वों, समाज सुधारकों, स्वतंत्रता सेनानियों, वैज्ञानिकों और शिक्षाविदों की जीवनियों को प्रदर्शित किया गया। इनके माध्यम से विद्यार्थियों को संघर्ष, त्याग, परिश्रम और सफलता से प्रेरणा लेने का अवसर मिला।प्राचार्य देविका वैद्य सहित प्राध्यापकों, कर्मचारियों और विद्यार्थियों ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों में पठन संस्कृति विकसित करने के साथ उन्हें प्रेरणादायक जीवनियों और उच्च आदर्शों से जोड़ना रहा।