Mandi News: सरकाघाट में एसएफआई और वामपंथी संगठनों ने फूंका ज्ञानेश कुमार का पुतला

संवाद न्यूज एजेंसीसरकाघाट (मंडी)। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर एसएफआई और वामपंथी संगठनों ने शनिवार को सरकाघाट बाजार में रैली निकालकर सेंट्रल पार्क में पुतला फूंका। प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली में विरोध प्रदर्शन पर रोक लगाने का भी विरोध किया।हिमाचल किसान सभा के जिला महासचिव भूपेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के नाम पर करोड़ों मतदाताओं के वोट काटे गए हैं। उन्होंने दिल्ली में प्रदर्शनकारियों को रोकने की कार्रवाई को लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन बताया। उन्होंने चेतावनी दी कि ज्ञानेश कुमार का जल्द इस्तीफा नहीं हुआ तो आंदोलन और उग्र किया जाएगा। प्रदर्शन का नेतृत्व एसएफआई के जिला प्रधान ऋत्विक कुमार, आयुष कुमार, सोनिया, भूपेंद्र सिंह सहित अन्य संगठनों के नेताओं ने किया। इस दौरान मोदी और शाह के खिलाफ भी नारे लगाए गए।