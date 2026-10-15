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Mandi News: शतरंज की राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में प्रतिभा दिखाएंगे साहिल

Thu, 15 Oct 2026 05:39 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 05:39 PM IST
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Sahil will showcase his talent at a national-level chess competition.
23 से 28 अक्तूबर तक दिल्ली में आयोजित होगी शतरंज प्रतियोगिता
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संवाद न्यूज एजेंसी
जोगिंद्रनगर (मंडी)। दयानंद भारतीय पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल जोगिंद्रनगर के जमा दो के छात्र साहिल ठाकुर का चयन अंडर-19 कैटेगिरी में राष्ट्रीय स्तर की शतरंज प्रतियोगिता के लिए हुआ है। वह 23 से 28 अक्तूबर तक दिल्ली में आयोजित होने वाली शतरंज प्रतियोगिता में अपनी प्रतिभा का परचम लहराएंगे।

वीरवार को प्रधानाचार्य राजेश डोगरा ने बताया कि हमीरपुर में संपन्न हुई राज्य स्तरीय शतरंज प्रतियोगिता में स्कूल के मेधावी छात्र साहिल ठाकुर का चयन हुआ था। वह अब 23 से 28 अक्तूबर तक दिल्ली में होने वाली राष्ट्रीय स्तर की शतरंज प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। बताया कि इससे पहले भी स्कूल का पूर्व छात्र सूर्यांश ठाकुर 2025-26 में बंगलूरू में हुई नेशनल लेवल की शतरंज प्रतियोगिता में भाग ले चुका है। स्कूल चेयरमैन विजय जम्वाल पूर्व चेयरमैन ओम मरवाह, स्कूल प्रबंधन समिति के प्रधान अजय ठाकुर और स्टाफ ने साहिल ठाकुर की इस उपलब्धी पर परिजनों को बधाई देकर उसके उज्ज्वल भविष्य की कामना की है।
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