Mandi News: सदर कांग्रेस ने पंडोह में मनाया काला दिवस

संवाद न्यूज एजेंसीपंडोह (मंडी)। वोट चोरी के कथित आरोपों और लोकतांत्रिक व्यवस्था से जुड़े मुद्दों को लेकर सदर ब्लॉक कांग्रेस ने पंडोह में शनिवार को काला दिवस मनाया। इस दौरान ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष हेम राज ठाकुर की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई, जिसमें कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ रोष व्यक्त किया।कार्यक्रम के तहत कार्यकर्ताओं ने बीबीएमबी कॉलोनी से पंडोह बाजार तक रैली निकालकर अपना विरोध दर्ज करवाया। रैली में शामिल कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा और चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता सुनिश्चित करने की मांग उठाई। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि कथित वोट चोरी जैसे मुद्दे लोकतंत्र के लिए गंभीर चिंता का विषय हैं।