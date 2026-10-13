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आपदा प्रभावित 17 सड़कों पर 90 दिन में बहाल करें यातायात : चंद्रशेखर

Tue, 13 Oct 2026 06:50 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 06:50 PM IST
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Restore traffic on 17 disaster-affected roads within 90 days: Chandrashekhar
20-सूत्रीय समीक्षा बैठक में विधायक चंद्रशेखर ने लोक निर्माण विभाग को दिए निर्देश
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संवाद न्यूज एजेंसी
थुनाग (मंडी)। सराज क्षेत्र में प्राकृतिक आपदा से बंद सड़कों पर यातायात बहाली के लिए लोक निर्माण विभाग को 60 से 90 दिन की समयसीमा तय की गई है। आपदा से प्रभावित 21 सड़कों में से प्राथमिकता के आधार पर 17 मार्गों को बहाल करने के निर्देश दिए गए हैं। मंगलवार को खंड विकास अधिकारी कार्यालय जंजैहली में आयोजित उपमंडल स्तरीय योजना, विकास एवं 20-सूत्रीय कार्यक्रम समीक्षा समिति की बैठक में विधायक चंद्रशेखर ने यह निर्देश दिए।
करीब पांच घंटे चली बैठक में विभिन्न विभागों के विकास कार्यों और सरकारी योजनाओं की समीक्षा की गई। आपदा से बंद मार्गों के कारण प्रभावित बस सेवाओं को देखते हुए वैकल्पिक रूटों पर बसें चलाने की संभावनाएं तलाशने को कहा गया। इसके लिए एसडीएम थुनाग संजीत शर्मा की अध्यक्षता में समिति गठित की गई है, जिसमें संबंधित हितधारक शामिल होंगे।
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विधायक ने बिजली बोर्ड और जल शक्ति विभाग को पेयजल और सिंचाई से जुड़ी लंबित परियोजनाओं में तेजी लाने के निर्देश दिए। स्वास्थ्य, बिजली और जल शक्ति विभाग के बीच लंबित मामलों के निपटारे के लिए भी एसडीएम को अलग से समीक्षा बैठक करने को कहा गया। दुग्ध समितियों के पंजीकरण की औपचारिकताएं जल्द पूरी करने के निर्देश भी दिए गए।
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बैठक में मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना, वन अधिकार अधिनियम 2006, मुख्यमंत्री अपना परिवार और सुखी परिवार योजना के प्रति लोगों को जागरूक करने पर जोर दिया गया। बैठक का संचालन एसडीएम थुनाग एवं समिति के सदस्य सचिव संजीत शर्मा ने किया।
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