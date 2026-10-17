नशे से युवाओं को बचाना सामूहिक जिम्मेदारी : प्राचार्य

संवाद न्यूज एजेेंसीमंडी। हिमाचल ज्ञान विज्ञान समिति और मंडी साक्षरता एवं जन विकास समिति की ओर से तल्याहड़ स्कूल में नशा मुक्ति एवं स्वास्थ्य विषय पर संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें विद्यार्थियों को नशे के बढ़ते प्रचलन और उसके दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया गया।समिति के जिला सचिव गजेंद्र शर्मा ने सिंथेटिक ड्रग्स के बढ़ते खतरे पर चिंता जताते हुए युवाओं से जंक फूड से दूरी बनाने, संतुलित आहार अपनाने और शारीरिक व मानसिक रूप से मजबूत बनने का आह्वान किया। प्राचार्य मीनाक्षी जोशी ने नशे से युवाओं को बचाने को सामूहिक जिम्मेदारी बताया। प्रवक्ता हंस राज शर्मा ने नशे से बचने के लिए ‘एनआईसीई’ फार्मूला साझा किया, जिसमें नशे को न कहना, फैसले पर कायम रहना, विषय बदलना और नशीले माहौल से दूर रहना शामिल है। इस दौरान द वाइट ट्रुथ वेब सीरीज का ट्रेलर भी दिखाया गया।